Roma – La vittoria del derby galvanizza tutti: Mourinho ne approfitta per una richiesta folle

Dopo la vittoria di misura contro la Lazio, l’ambiente giallorosso è in fibrillazione: quale occasione migliore per José Mourinho, per regalarsi un nome eccellente?

Mourinho gongola: la tripletta affibbiata ai biancocelesti senza dubbio è un risultato top, quello che serviva per dare serenità ai tifosi. Il sesto posto brucia, da lui forse ci si sarebbe aspettato di più, ma si profila all’orizzonte una svolta decisamente inaspettata.

La terza volta potrebbe essere quella buona. Da quando lo Special One è arrivato alla Roma ha sempre voluto e richiesto un calciatore. Nelle prime due sessioni di calciomercato, ossia quella estiva 2021 e la finestra invernale di gennaio, la società non è riuscita ad accontentare l’allenatore.

Ma questa volta potrebbe essere diverso, anche considerando la prossima partenza di due pedine del settore nevralgico della squadra giallorossa. Uno dei due sarebbe dovuto partire già a gennaio dato che non rientra a pieno nei piani dell’allenatore ed è al suo posto che si inserirebbe l’obiettivo folle richiesto da Mourinho.

Nella finestra invernale di calciomercato, Amadou Diawara, ha rifiutato le offerte di Galatasaray e Venezia. La dirigenza romana sarebbe disposta a cederlo in prestito con riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro. La speranza è che la possibilità di andare in una squadra che gli permette di trovare maggiore continuità possa rappresentare una tentazione per il guineano.

Il nome da sacrificare: al suo posto un giovane talento conteso in Europa

L’altro giocatore che potrebbe lasciare la Roma è Jordan Veretout. Il francese da pedina insostituibile del centrocampo giallorosso è diventato una riserva di lusso. Il calo del calciatore è dovuto all’arrivo di Sergio Oliveira, il quale ha tolto al francese la titolarità e le belle prestazioni.

Il classe ’93 quindi potrebbe salutare a giugno e portare soldi nelle casse giallorosse. Veretout viene valutato circa 30 milioni e su di lui ci sono diversi club europei. Se il mercato in uscita dovesse andare secondo i piani di Tiago Pinto, liberando posto per un nuovo acquisto a centrocampo, la dirigenza sarebbe pronta a regalare al tecnico portoghese il suo top player.

Il nome che continua a circolare è quello di un giocatore che milita da tempo in Premier League con la casacca del club londinese Arsenal. Con la società biancorossa nel mercato di riparazione è stata chiusa la trattativa per il difensore Maitland-Niles, la Roma vorrebbe lavorare per un prestito con obbligo di riscatto sui 22 milioni per il centrocampista.

Il nome in questione è quello dello svizzero Granit Xhaka, mediano dei Gunners e della nazionale elvetica. Su di lui c’è però anche l’interessamento del Basilea, club svizzero nel quale Xhaka è nato e cresciuto calcisticamente. L’idea di tornare a casa può rappresentare molto più di una suggestione.