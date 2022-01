Roma, occhi su un parametro zero da regalare a Mourinho

La Roma è vigile sul mercato: dopo aver chiuso per Maitland-Niles e Sergio Oliveira, i giallorossi hanno nel mirino un parametro zero per Mourinho.

La Roma pianifica il futuro: dopo aver regalato due colpi importanti a Mourinho, la dirigenza giallorossa vuole iniziare a pensare alla prossima stagione.

La Roma ha passato il turno di Coppa Italia eliminando il Lecce ed è reduce dalla vittoria sofferta contro il Cagliari. Nel match con i sardi è stato decisivo il neoacquisto Sergio Oliveira, arrivato in prestito dal Porto su indicazione specifica di José Mourinho. I giallorossi hanno aggiunto due giocatori alla rosa dell’allenatore e dovrebbero aver chiuso così il mercato invernale. Anche sul versante delle cessioni è stato fatto quanto richiesto dallo Special One, con il solo Diawara che potrebbe lasciare la squadra nei prossimi giorni (si parla di un interesse del Valencia nei suoi confronti).

Tuttavia, Tiago Pinto sarebbe già al lavoro per monitorare alcuni potenziali colpi estivi: nel mirino c’è anche un centrocampista che andrà in scadenza a luglio. Di seguito i dettagli.

Roma, un centrocampista per Mourinho

Parlare di rivoluzione sarebbe eccessivo, ma è probabile che ci saranno dei cambiamenti nella rosa della Roma in estate. Solo chi ha convinto pienamente resterà senza dubbio, mentre tutti gli altri saranno sotto esame. Uno dei reparti con più incognite è il centrocampo, con Veretout, Sergio Oliveira (che può essere anche il vice-Pellegrini) e Cristante che non hanno reali alternative all’interno della rosa. Per questo motivo, gli occhi dei giallorossi si sarebbero posizionati sul mercato dei parametri zero.

Il nome che potrebbe interessare alla Roma è quello di Boubacar Kamara, mediano classe 1999 del Marsiglia. Il calciatore francese è in scadenza di contratto e le possibilità che rinnovi non sono elevate. Il suo attuale valore di mercato si aggira intorno ai €25 milioni: ingaggiarlo come free agent sarebbe un buon colpo per i giallorossi.

Le caratteristiche del calciatore

Boubacar Kamara è un mediano dalle forti doti difensive. In carriera, infatti, ha anche ricoperto il ruolo di difensore centrale grazie alle sue doti fisiche (è alto 1.84 metri). Può giocare sia da perno basso di un centrocampo a 3, sia come centrale in una mediana a 2. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Marsiglia, ha fatto tutta la trafila fino alla promozione in prima squadra avvenuta durante la stagione 2017/2018.

È un tipo di calciatore che, fra gli elementi della rosa di Mourinho, ricorda Bryan Cristante per ruolo ed interpretazione. Probabilmente sarà al centro di diverse richieste di mercato data la sua situazione contrattuale, ma la Roma potrebbe farsi trovare pronta.