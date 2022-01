La Roma è sempre più portoghese: ecco il prossimo acquisto per Mourinho

Mourinho detta legge in casa Roma: l’allenatore giallorosso ha chiesto uno sforzo economico alla società per l’acquisto di un suo connazionale portoghese.

La Roma sta vivendo un’annata fatta di alti e bassi. Mourinho non è contento della rosa attuale e pretende rinforzi dalla società: l’obiettivo è un giocatore portoghese che nessuno avrebbe mai immaginato.

La Roma di Mourinho sta cambiando pelle. L’allenatore portoghese non ha mai fatto mistero di essere rimasto deluso dalla poca personalità mostrata dalla sua squadra in molti momenti di questa stagione. La sconfitta per 6-1 subita contro il Bodo Glimt ha determinato uno spaccamento all’interno dello spogliatoio romanista: Mourinho ha fatto capire con i fatti chi non meritasse di giocare in un club importante come la Roma.

Reynolds, Calafiori, Villar e Mayoral sono stati ceduti in questa sessione di calciomercato mentre Diawara e Darboe non hanno praticamente più rivisto il campo. La dirigenza romanista ha per questo deciso di accontentare il proprio allenatore andando a prendere in prestito due giocatori di spessore europeo come Maitland–Niles e Sergio Oliveira.

Il calciomercato non è però ancora terminato e Mourinho avrebbe chiesto un ulteriore sforzo alla società per competere da subito ai massimi livelli. Lo Special One vuole un altro suo connazionale per alzare ancora di più lo status della sua Roma: ecco di chi si tratta.

LEGGI ANCHE –> Torino, capitan Belotti ai saluti: tutte le strade aperte per lui

La richiesta di Mourinho è un giocatore di personalità

Dopo aver portato a Roma due portoghesi come Rui Patricio e Sergio Oliveira, José Mourinho starebbe facendo carte false per convincere un altro suo connazionale a scegliere i giallorossi. Il giocatore è in uscita dal suo attuale club e sarebbe certamente affascinato da una nuova avventura in un campionato come la Serie A.

Mourinho vuole un giocatore che sappia abbinare qualità a personalità e questo calciatore, seppur giovanissimo, può già contare ben undici titoli nella sua bacheca. Il centrocampista in questione è Renato Sanches, attualmente in forza al Lille ma con il contratto in scadenza nel giugno 2023.

Il centrocampista classe ’97 ha vinto il campionato in Portogallo, in Germania e in Francia, oltre ad essere diventato Campione d’Europa con la sua nazionale nel 2016 a soli 19 anni.

La Roma deve battere la concorrenza del Milan, molto interessato al giocatore in caso di partenza di Kessié a fine stagione. L’ottimo rapporto con Mourinho potrebbe però far pendere l’ago della bilancia dalla parte dei giallorossi.

LEGGI ANCHE –> Quagliarella, ma quale addio al calcio! Nel suo futuro un ritorno inaspettato

Renato Sanches arriverebbe per rinforzare il centrocampo del presente e del futuro della Roma, che molto probabilmente vedrà la cessione di Veretout durante la prossima sessione di calciomercato.