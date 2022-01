Kevin Boateng ritorna l’amore: tutto sulla fidanzata Valentina Fredegrada

Nuovo amore nella vita del cacciatore Kevin Prince Boateng, lei è Valentina Fradegrada, già nota il panorama social e della cronaca rosa, ecco cosa conosciamo di lei.

In questi anni abbiamo avuto modo di imparare a conoscere meglio Kevin Prince Boateng grazie alla carriera e gli anni trascorsi in serie A con la maglia del Milan, e non solo, e successivamente a seguito dalla bellissima storia d’amore che per anni l’ha tenuto unito all’ex velina Melissa Satta, sposata durante l’estate del 2016.

Dopo la fine dell’unione con l’ex velina per Boateng e giunto il momento di vivere serenamente una nuova storia d’amore con una nota social star, ovvero Valentina Fradegrada.

Kevin Prince Boateng, la nuova vita insieme a un nuovo amore

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli anni Kevin Prince Boateng è sempre stato protagonista dell’attenzione dei media si ha per la sua carriera calcistica che per la lunga storia d’amore vissuta con Melissa Satta.

La coppia ha preso la decisione di lasciarsi definitivamente nel 2020, rimanendo Uniti per il bene del figlio Maddox ma trovando una nuova felicità e un nuovo amore tra le braccia di altri partner.

Nel mirino dell’attenzione del web, infatti, Ehi troviamo alcune foto che Kevin Boateng ha condiviso nella sua pagina Instagram e che lo mostrano al fianco della giovane bellissima compagna.

Chi è Valentina Fradegrada?

La giovane modella e influencer in questi mesi ha conquistato l’attenzione del gossip italiano grazie appunto all’avvio della relazione con il calciatore Kevin Prince Boateng.

Della donna e donna si conosce ben poco, nonostante abbia un gran seguito sui social e il profilo conta già poco più di tre milioni di follower.

Valentina Fradegrada, nata in Italia è cresciuta negli Stati Uniti, diverso tempo fa si è laureata in fashion design e marketing e ha raggiunto la notorietà sui social grazie alla pubblicazione di un’immagine che gli ha permesso subito di catturare l’attenzione dei social media. Si tratta di un’immagine che è la mostra con il sopra del bikini messo al contrario, imitata in pochissimo tempo dai vari personaggi sui social.

Nel corso degli anni Valentina Fradegrada ha sempre manifestato un certo riserbo circa la propria vita sentimentale, anche durante la relazione con Kevin Boateng scegliendo con molta cura le immagini da condividere con i propri fan. L’unica cosa certa al momento e che in passato Valentina Fradegrada ha avuto una relazione con il cantante Fred De Palma, una frequentazione della quale si conosce ben poco e quindi nemmeno i motivi che hanno spinto i due a separarsi definitivamente