Inter, un difensore pronto a lasciare la squadra: cambia il mercato

Il mercato dell’Inter è pronto a prendere una piega inaspettata a pochi giorni dalla chiusura: un difensore è pronto a lasciare la squadra.

L’Inter potrebbe necessitare di un intervento sul mercato quando si avvicina la chiusura della sessione invernale: un difensore è pronto a dire addio.

L’Inter potrebbe cambiare strategia di mercato. I nerazzurri, fino ad ora, hanno deciso di non investire per innesti immediati, ma di lavorare al futuro. Per questo motivo è stato ingaggiato Onana a parametro zero per la prossima stagione e sono state prese informazioni per Ginter, difensore tedesco in scadenza di contratto con il ‘Gladbach.

Tuttavia, alcuni sviluppi recenti stanno spingendo verso un cambio di direzione: prima di tutto c’è l’infortunio di Joaquin Correa, che dovrà restare fuori per circa un mese.

Il problema muscolare ha costretto alla permanenza Sensi, che era ad un passo dal prestito secco alla Samp. Il centrocampista ha ribadito di voler andare a giocare altrove con regolarità per riconquistare un posto in Nazionale, ma i nerazzurri hanno congelato tutto per il momento. La dirigenza sfrutterà la sosta per prendere le decisioni necessarie, anche se una svolta potrebbe complicare ulteriormente i piani della società.

Inter, cambia il mercato

Sensi è attualmente bloccato dall’Inter a causa dell’infortunio di Correa. Tuttavia, l’entità non gravissima del problema muscolare potrebbe convincere i nerazzurri a cedere in prestito l’ex Sassuolo.

Questo non esclude che la dirigenza non intenda acquistare una punta per arricchire il reparto offensivo. Ad oggi le possibilità sul tavolo sono due: richiamare dal prestito allo Spezia Eddie Salcedo o tentare l’affondo per Felipe Caicedo, uno dei fedelissimi di Inzaghi. L’ex centravanti della Lazio è attualmente al Genoa, ma, se dovesse risolvere il suo contratto con i liguri, potrebbe raggiungere il suo ex allenatore a Milano.

La situazione per il reparto offensivo, dunque, è abbastanza chiara: in questi giorni ci saranno diversi summit per prendere una decisione definitiva. Sul tavolo, però, potrebbe esserci un altro argomento.

Colpo di scena: Kolarov si ritira?

Kolarov potrebbe dire addio al calcio giocato: il difensore serbo starebbe prendendo seriamente in considerazione questa ipotesi a causa dei problemi fisici ricorrenti. Inzaghi lo ha elogiato pubblicamente più volte, ricordando il suo aiuto per l’inserimento all’interno dello spogliatoio nei primi giorni da nuovo allenatore nerazzurro. Per questo motivo, si starebbe facendo strada l’ipotesi di un suo ingresso all’interno dello staff tecnico.

Se il serbo dovesse decidere di dire addio al calcio, l’Inter potrebbe essere costretta ad intervenire sul mercato. I nerazzurri, infatti, potrebbero anticipare l’arrivo dell’erede di Perisic, in scadenza a fine anno. In questo caso, Dimarco verrebbe definitivamente spostato come vice-Bastoni, ruolo ricoperto più volte in questa stagione.

È comunque da sottolineare come la dirigenza non voglia prendere scelte affrettate: i nomi per l’esterno sinistro sono sempre quelli di Kostic e Bensebaini ed in entrambi i casi le trattative sono complesse. Se non ci fossero margini, la rosa potrebbe restare invariata e verrebbe richiesto uno sforzo a giocatori duttili come Dimarco o Darmian.