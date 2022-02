Inter, Febbraio disastroso per Inzaghi: ecco perché si tratta di una crisi senza precedenti

By

L’Inter sta vivendo un momento di grande flessione del suo campionato. Il mese di febbraio è stato il peggiore della squadra di Inzaghi, il motivo è assolutamente sotto gli occhi di tutti.

Un solo punto in tre partite, con due sconfitte ed un pareggio. Questo il triste bottino del mese di febbraio dell’Inter di Inzaghi.

Certamente il calendario dell’ultimo mese non è stato clemente nell’aiutare i nerazzurri. Basti pensare che dopo la sosta l’Inter ha affrontato in fila Milan, Roma in coppa Italia, Napoli, Liverpool in Champions League e Sassuolo.

L’ultima vittoria risale alla sfida di coppa Italia contro la Roma di Mourinho, che ha fatto guadagnare ai nerazzurri l’accesso in semifinale. E questa rimane l’ultima buona notizia del mese di febbraio, in cui l’Inter ha subito più sconfitte che in tutta la restante parte del campionato.

C’è da dire che le sconfitte sono arrivate tutte in maniera diversa. Se contro il Milan infatti c’è stato un dominio totale per 70 minuti di gara, con un blackout durato 3 minuti che ha spezzato le gambe ai nerazzurri incapaci poi di reagire, la sconfitta contro i reds di Klopp ha fatto vedere un’ottima Inter, capace di tenere campo al Liverpool nel primo tempo e di dominare la ripresa, cadendo praticamente solo per sfortuna sotto i colpi di Firmino e Salah.

La sconfitta più dura per i nerazzurri è stata proprio l’ultima, arrivata contro il Sassuolo nella serata di domenica 20 febbraio. Il dato impressionante è quello relativo ai tiri, 29 in totale per i nerazzurri, che hanno trovato oltre al muro eretto da Consigli, un’imprecisione mai vista prima, sbagliando gol praticamente già fatti a più riprese con Dzeko e Lautaro.

Ciò che si è evinto dalla partita contro il Sassuolo è stato che i nerazzurri hanno necessariamente bisogno di rinnovare il contratto all’uomo che ieri sera era assente: Marcelo Brozovic. La mancanza del croato, squalificato per il giallo rimediato contro il Napoli, ha concesso un’incredibile superiorità a centrocampo agli ospiti nel primo tempo, e ha mostrato un’Inter priva di idee e di trame offensive. Dal mercato dovrà arrivare anche un vice Brozovic, ma il suo rinnovo appare la priorità numero 1 in casa nerazzurra.

Il mese di febbraio dell’Inter finirà con la trasferta contro il Genoa di Blessin, ancora a secco di vittorie in questo campionato. Per la squadra di Inzaghi potrebbe rappresentare un’occasione per rimettersi sui binari giusti, nell’attesa di un mese di Marzo che si preannuncia ugualmente complicato.

Il vantaggio che l’Inter aveva accumulato nei mesi precedenti è servito proprio in questo momento di difficoltà, ma ora Inzaghi deve essere bravo a far rialzare i suoi se non vuole perdere terreno dalle dirette inseguitrici, che hanno fame di successi.