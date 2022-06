Brutta batosta per il Napoli: De Laurentiis indagato, ecco cosa sta accadendo

Bruttissima batosta per il Napoli, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è sotto indagine per falso in bilancio: ecco cosa sta accadendo.

Brutta notizia per la società azzurra che in pieno periodo di calciomercato deve far fronte ad un grosso problema per il presidente De Laurentiis finito sotto indagine per falso in bilancio: ecco cosa sta succedendo.



Un momento difficile dal punto di vista della giustizia sportiva (e non solo) per le nobili del calcio italiano.

Negli ultimi mesi ha infatti preso corpo una mega indagine su questioni riguardanti falsi in bilancio e plusvalenze fittizi.

A essere presi di mira sono stati moltissimi club di altissima fascia quali Juventus, Inter e Napoli ma anche squadre delle serie minori.

Ad essere principalmente al centro delle attenzioni è stata la Juventus di cui sono stati sentiti diversi giocatori nel filone che ha preso il nome di Inchiesta “Prisma”.

Solo recentemente il capitolo giudiziario si è chiuso con un nulla di fatto e l’assoluzione completa dei club e dei presidenti convolti almeno dal lato sportivo.

Un sospiro di sollievo per i tifosi di tutte le squadre prese in causa che non dovranno (almeno per il momento) concentrarsi sui rischi corsi dalle società sostenute.

La giornata di martedì ha però aperto un nuovo capitolo di questa vicenda i cui contorni continuano ad essere quindi poco chiari.

A tornare nel centro dell’uragano è stato il Napoli ed in particolare il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: ecco cosa sta succedendo e i motivi per del ritorno in auge di una parte dell’inchiesta.

De Laurentiis indagato: ecco i motivi, il tutto a causa del campione del Napoli

A tornare al centro della vicenda è dunque il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Nella fattispecie è proprio il numero azzurro ad essere entrato nel registro degli indagati con l’accusa di falso in bilancio a seguito di un’operazione di mercato in particolare.

Ad essere sotto la lente d’ingradimento della procura è la trattativa che ha portato Victor Osimhen dal Lille al Napoli.

Il centravanti nigeriano arrivò in Italia con una formula particolare ovvero una parte economica e una garantita dal cartellino di alcuni giovani è dell’ex terzo portiere Karnezis.

Stando alla Procura Federale le valutazioni dei giocatori coinvolti nella trattativa sarebbero sospette e da porre sotto indagine.

La Guardia di Finanza ha già iniziato le operazioni di sequestro delle cartelle riguardanti la trattativa in esame ma al momento la società non è coinvolta e pertanto il Napoli non rischia nulla ma le indagini sono al momento in fase embrionale.