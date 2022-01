Samp, ecco il clamoroso nome dell’attaccante sondato per Giampaolo

Per risollevare gli animi in casa Samp il tecnico Giampaolo ha richiesto alla società rinforzi di mercato affinché la squadra possa tornare competitiva. Ecco il nome caldo dell’attaccante che può spiazzare tutti.

Giampaolo è tornato a sedersi sulla panchina della Sampdoria dopo due anni e mezzo. Il suo esordio non è stato roseo, in quanto i blucerchiati hanno perso il derby ligure in casa dello Spezia.

La situazione a Marassi non è delle migliori: la Samp si trova al quintultimo posto in classifica di Serie A con 20 punti, a sole tre distanze dalla spaventosa zona retrocessione.

Per questa ragione Marco Giampaolo nel suo ritorno a Genova ha richiesto alla società dei rinforzi di mercato, affinché la squadra possa tornare a competere e possa rafforzarsi nei vari reparti. La mancanza di gol della squadra ligure è un fattore ormai evidente, in quanto si tratta della seconda peggior squadra del campionato per numeri di gol realizzati (20, stessa cifra del Genoa; peggio solo la Salernitana con 14). Dunque, Giampaolo starebbe studiando il profilo di un giocatore che possa garantire più gol ai blucerchiati.

Il nome caldo è un attaccante della sua ex squadra

Il nome sondato per sopperire la mancanza di gol della Samp è un attaccante del Torino, l’ex squadra allenata da Giampaolo. L’allenatore ha allenato il giocatore in questione nella stagione 2020/2021, per metà stagione per l’esattezza, in quanto fu esonerato dalla società granata a gennaio dell’anno scorso.

L’attaccante in questione è Simone Zaza. In questa stagione l’ex giocatore del Valencia non sta trovando spazio nel Torino, nemmeno durante la lunga assenza per infortunio di Belotti. Zaza somma 9 presenze in stagione ed è ancora a quota 0 gol: numeri ingiusti per un centravanti dal suo istinto da goleador. Il suo contratto scade a giugno 2023, ma tutto porta a pensare che la relazione tra club granata e giocatore terminerà molto prima dei termini pattuiti.

La Samp potrebbe essere il suo riscatto

La Sampdoria potrebbe essere la grande occasione di Zaza per tornare in pista: a Marassi ritroverebbe Giampaolo, un allenatore che conosce e che l’ha già allenato. Questa nuova avventura sarebbe un grande opportunità per l’attaccante di tornare protagonista al centro di un reparto offensivo e la sua occasione d’oro per ritrovare continuità.

La zona retrocessione spaventa e la Samp vuole al più presto allontanarsene. Proprio per questo un attaccante in cerca di riscatto come Zaza potrebbe essere l’asso nella manica del mercato della Samp.