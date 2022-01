Torino, Bremer al passo d’addio: interesse dalla Premier League

Il difensore del Torino Bremer è uno dei pezzi pregiati dei granata ed ha attirato le attenzioni di diversi top club italiani (e non solo).

Il Torino è una delle squadre che sta maggiormente stupendo in questo campionato. Uno degli uomini fondamentali della squadra è, senza dubbio, Bremer.

Il nuovo Torino di Juric vede da vicino l’Europa. I granata, freschi di pareggio beffa contro il Sassuolo, sono in costante pressione sulle squadre in lotta per un posto per qualificarsi in Conference League. L’allenatore croato ha migliorato diversi elementi della rosa dal suo arrivo come, per esempio, Lukic e Singo. Tuttavia, il calciatore che sta avendo un impatto fondamentale all’interno della rosa è Bremer. Il difensore brasiliano, lanciato da Mazzarri durante la sua esperienza alla guida del Toro, è visto da molti come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. Forte fisicamente e veloce, pericoloso in area avversaria e insormontabile in difesa: Bremer rappresenta il prototipo di difensore moderno capace di esaltarsi nell’uno contro uno ed essere partecipe e protagonista in tutte le fasi del gioco. L’arrivo di Juric ha dato maturità al brasiliano, che però ha attirato le attenzioni di diversi top club italiani, ma non solo. Di seguito i dettagli.

Torino, tutti pazzi per Bremer

Le possibilità che Bremer saluti il Torino a fine campionato sono molto alte. Il difensore sta conquistando tifosi e critici grazie a prestazioni impressionanti contro i migliori attaccanti del campionato e si sta dimostrando all’altezza di una squadra importante.

Il brasiliano piace tanto alle big italiane, tra cui l’Inter, il Milan ed il Napoli, che vedono in lui il giusto rinforzo per blindare le proprie difese.

Tuttavia, le squadre italiane potrebbero dover fare i conti anche con alcuni top club esteri: la crescita di Bremer, infatti, avrebbe attirato le attenzioni di molti club europei.

Occhi puntati dalla Premier League

Bremer piace molto alle big di Serie A, ma potrebbe interessare anche all’estero, più precisamente in Premier League. Fra le squadre inglesi potrebbe esserci il Chelsea in prima linea: i Blues, infatti, potrebbero rivoluzionare il proprio reparto difensivo al termine della stagione. La squadra di Tuchel corre il rischio di dover salutare contemporaneamente Christensen, Azpilicueta e Rudiger, elementi fondamentali della rosa dei londinesi.

Tutti e tre sono in scadenza di contratto, ma hanno situazioni differenti. Il danese sta cercando di trovare un accordo con il Chelsea, Azpilicueta dovrebbe restare (ma alcuni interessi dalla Spagna potrebbero far cambiare la situazione) mentre Rudiger è al momento molto lontano dalla permanenza. Il tedesco, infatti, avrebbe avanzato una richiesta economica molto elevata e ci sarebbe un interesse del Real Madrid nei suoi confronti.

Se il Chelsea dovesse cercare un difensore simile all’ex Roma, dunque, potrebbe puntare su Bremer. Il profilo tecnico-tattico è quasi combaciante, ma parlare di trattativa, ad ora, è assolutamente prematuro. Tuttavia, il difensore brasiliano potrebbe scatenare una vera e propria asta internazionale.