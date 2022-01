Fermento in Serie A, arriva Isco: sulle sue tracce un club insospettabile

By

Isco sembra ormai fuori dal progetto del Real Madrid che non rinnoverà il suo contratto: in Serie A sono in tanti pronti a prenderlo, tra cui un club insospettabile.

Il mercato dei parametri zero regala sempre occasioni incredibili, che non sarebbero fattibili in casi normali. È il caso di Isco Alarcon, trequartista del Real Madrid fuori dal progetto dei blancos e che il prossimo giugno sarà libero di trovare una nuova sistemazione.

Cresciuto nelle giovanili del Valencia, con cui ha giocato appena 7 partite segnando 2 gol, il giocatore originario di Malaga è esploso proprio nel club della sua città, che dal Valencia lo ha prelevato per 6 milioni di euro.

In due stagioni in Andalusia, Isco è stato capace di segnare la bellezza di 17 reti, attirando su di sé le attenzioni del Real Madrid, che è arrivato a sborsare la cifra di 30 milioni di euro per portarlo alla corte di Carlo Ancelotti nel luglio 2013.

Con le merengues l’esordio è da urlo, dato che mette a segno un assist e un gol all’86’ per ribaltare il Betis. Al Real Madrid vince tutto quello che un calciatore può vincere in carriera, comprese 4 Champions e 4 mondiali per club, oltre che due titoli di campione di Spagna, giocando in totale 347 match e segnando 53 reti e oltre 50 assist.

Calciatore duttile, capace di giocare dietro le punte, ma anche come mezz’ala o come esterno alto, nonostante il suo dinamismo il ruolo che ha ricoperto con la maglia dei galacticos è però stato spesso quello di tredicesimo uomo piuttosto che quello di protagonista assoluto.

Questo a causa anche della tanta concorrenza che ha affrontato negli anni, che erano quelli di Ronaldo, Benzema, Bale, Di Maria, poi anche quelli delle esplosioni di Asensio e della più recente di Vinicius, oltre che degli intoccabili Modric, Kroos e Casemiro in mezzo al campo.

Nel 2017 il suo contratto è stato rinnovato con una clausola rescissoria di 700 milioni di euro, fino al giugno 2022. Le parti sembrano però lontanissime dal raggiungere l’accordo per il nuovo rinnovo, dato che il giocatore sembra fuori dai piani di Ancelotti, che da quando è tornato al Real lo ha impiegato solo 11 volte e solo 2 dal 1′.

Bagarre in Italia per accaparrarselo

La notizia del mancato rinnovo del calciatore andaluso fa gola a tutta Europa, e in Italia sono pronti a sferrare il colpo per portarlo nel nostro campionato.

Le squadre principalmente interessate allo spagnolo sono tre. In primis c’è la Roma di José Mourinho, che lo inserirebbe nel suo ruolo naturale, quello di trequartista dietro la punta Abraham, dando velocità alla manovra e provando anche sfogo nelle conclusioni da fuori.

C’è poi il Milan, che condivide con i giallorossi lo schieramento in campo. Anche nello scacchiere di Pioli, infatti, Isco si andrebbe a posizionare dietro la punta, dando anche modo al suo ex compagno madrileno, Brahim Diaz, la possibilità di crescere al meglio dietro la sua ombra.

La squadra più sorprendente è sicuramente la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra viola è una delle rivelazioni del campionato attuale che lotta per un posto in Europa. Destinata a perdere il suo gioiello Vlahovic, la squadra toscana non vuole però abbassare il livello della sua rosa, avendo già preso Piatek e Ikoné, ed essendo decisa a piazzare alle spalle del polacco il fantasista spagnolo.

Vedremo alla fine tra le tre squadre chi la spunterà, o se ci sarà l’inserimento di qualche altra contendente per il talentuoso trequartista, che non può che far gola a tutti.