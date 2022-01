Premier League, il top player ha deciso: la decisione spiazza tutti

Un top player della Premier League ha scelto il suo futuro. Dopo mesi di incertezze il giocatore ha sorpreso tutti, prendendo una decisione che sembra definitiva.

Il giocatore in questione è un attaccante fondamentale di un club di Premier League che vorrebbe trattenerlo a tutti i costi. Tuttavia, si sa, il mercato può sempre essere ricco di sorprese e smuovere le carte in tavola da un momento all’altro, soprattutto quando le scadenze contrattuali si avvicinano.

Nello specifico, il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e le voci sul suo futuro rimbombano da mesi. Trattandosi di un fuoriclasse di certo non mancano le pretendenti. In molti lo considerano un giocatore chiave per Real Madrid e PSG, in quanto Mbappé dovrà decidere tra qualche mese se raggiungere i Blancos o restare con il club parigino: se dovesse approdare al Bernabeu l’attaccante in questione sarebbe il rimpiazzo perfetto nell’attacco dei francesi, mentre se al contrario Mbappé dovesse restare in Ligue 1 non sarebbe da escludere il forte interessamento del Real Madrid, che dovrebbe pensare ad una valida alternativa al sogno sfumato.

Premier League, Salah e il “mal di pancia” per l’ingaggio

Il giocatore in questione è Mohamed Salah, il fuoriclasse egiziano del Liverpool. Come detto in precedenza, il suo contratto scadrà nell’estate 2023. Sulla carta manca ancora tanto prima di mettere mano alle cifre; tuttavia, l’attaccante si è mostrato scontento del suo attuale contratto di 11 milioni netti a stagione.

LEGGI ANCHE –> Clamoroso addio, il tecnico lascia all’improvviso: tifosi sconvolti

Qualche mese fa il giocatore si è mostrato volenteroso di ottenere un deciso aumento: la richiesta prevedeva di triplicare il suo stipendio settimanale da 200 mila sterline a 500 mila, arrivando a guadagnare 23 milioni l’anno. Una cifra ritenuta folle dal club, che ha nettamente rifiutato l’idea.

Salah, ecco la decisione sul suo futuro

L’ex attaccante della Roma è arrivato al Liverpool nel 2017 e fin da subito si è rivelato un bomber imprescindibile: in 229 partite ha segnato 148 gol e ha offerto 56 assist. Ha inoltre portato i Reds alla vittoria della Champions League contro il Tottenham nel 2019, rivelandosi l’uomo simbolo.

LEGGI ANCHE –> Spalletti pesca in Premier League: ecco il nome che fa impazzire i tifosi

Dopo mesi di dubbi e incertezze Salah avrebbe scelto di continuare a vestire la maglia dei Reds. A convincerlo sarebbe stato un futuro aumento di stipendio, anche se lontano dalle cifre folli bramate mesi fa, e un bonus corposo al momento della firma. Con questa operazione il Liverpool blinderebbe il suo campione, che guadagnerebbe uno stipendio in linea con gli altri top player dei maggiori campionati europei.