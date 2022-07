Clamoroso Milan: risvolto di mercato inaspettato, Maldini tenta il colpo

Clamoroso colpo di scena nel mercato del Milan. Un risvolto inaspettato potrebbe aiutare Maldini a portare in rossonero un grande giocatore: ecco i dettagli.

Prova a spingere sull’acceleratore il Milan in questa fase di mercato per recuperare il ritardo accumulato dalle rivali.

Paolo Maldini vuole cogliere l’occasione per regalare a Stefano Pioli un giocatore di alto livello.

Pobega, Adli e Origi, in attesa di De Ketelaere

Il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird ha complicato i piani di mercato del Milan. Come se non bastasse anche i rinnovi dei due dirigenti, Paolo Maldini e Frederic Massara, hanno impedito al Diavolo di muovere le proprie mosse in tempo. Adesso, a meno di un mese dall’inizio del campionato, i rossoneri contano alla voce entrate solo tre nomi: Tommaso Pobega, Yacine Adli e Divock Origi. I primi due, in realtà, non sono nemmeno dei nuovi acquisti dato che rientrato dai rispettivi prestiti al Torino e al Bordeaux. Escludendo i riscatti di Florenzi e Messias, formalmente acquistati dal Milan in questa sessione ma già dallo scorso anno in rossonero, ecco che allora l’unico acquisto della dirigenza milanista è il belga ex Liverpool. A ritiro già iniziato i due uomini mercato vorrebbero consegnare a Pioli ulteriori pedine per mantenere il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La pista più calda porta ad un altro belga: Charles De Ketelaere. Il classe 2001 del Club Brugge vuole vestire rossonero e per questo una fumata bianca sembra sempre più vicina, con la società che è disposta a mettere sul piatto una cifra vicina a quella richiesta dal suo club.

Colpo di scena dalla Francia: potrebbe arrivare un top player per Pioli

Nelle ultime ore, inoltre, è tornato in auge il nome di un vecchio obiettivo di mercato, quello di Renato Sanches. Il portoghese del Lille, dopo aver mandato segnali d’amore al Diavolo, ha perso la testa per il Paris Saint Germain e vorrebbe ricongiungersi nella capitale francese con il suo vecchio tecnico Galtier.

La novità clamorosa riguarda proprio la trattativa con i campioni di Francia. Pare che Sanches per il PSG rappresenti solo la terza scelta dietro a Thuram del Nizza e Fofana del Lens. Il giocatore ha così mandato un ultimatum ai Les Parisiens e se non dovesse arrivare la chiusura entro 48 ore non aspetterebbe più accettando di fatto la proposta del Milan, che ha già un accordo con il suo club. I rossoneri tornano a sperare, la pista Sanches potrebbe riaprirsi.