Milan – Un club di Serie A ci prova per un giocatore di Pioli, tifosi scatenati

By

Il Milan si prepara per la sessione estiva di calciomercato, l’obiettivo non è solo rinforzare la rosa ma anche liberarsi dei giocatori in eccesso.

Dopo aver concluso una stagione nei migliori dei modi, i rossoneri sono pronti ad iniziarne un’altra con ancora più convinzione nei propri mezzi.

Il Milan fresco vincitore del diciannovesimo titolo italiano della sua storia si prepara ad entrare nel vivo del calciomercato per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione e per cercare di vendere quei giocatori che non rientrano più nei piani dell’allenatore.

Dopo la cessione a parametro zero di Kessié al Barcellona, che raggiungerà i catalani al termine del mese di giugno ossia quando terminerà il contratto con i rossoneri, la società vuole liberarsi di altre pedine non considerate fondamentali per proseguire nel progetto di Pioli.

Oltre al centrocampista classe ’96, non rientrerebbero nei piani anche Saelemaekers, Messias, Castillejo, Bakayoko e Romagnoli. Diversi club sono interessati alla situazione in casa Milan per poter sfruttare l’occasione e aggiudicarsi qualche colpo.

Il club ci prova, giocatore pronto a lasciare Milanello?

Sul difensore azzurro c’è l’interessamento da tempo della Lazio, squadra di cui Romagnoli è tifoso fin da bambino, ma con la quale non si è ancora trovato un accordo per l’ingaggio. Nel frattempo c’è un altro club di Serie A che nell’ultimo periodo sta sondando la possibilità di portare il difensore nella propria rosa.

Il futuro del calciatore azzurro si complica decisamente ed anche se ormai da tempo viene accostato a diverse concorrenti dirette del Milan, ma c’è un clamoroso colpo di scena che potrebbe cambiare tutto.

Dopo aver conquistato la prima storica promozione nel massimo campionato italiano, il Monza si prepara ad una finestra estiva di mercato rocambolesca. L’amministratore delegato del club brianzolo, Adriano Galliani, vuole regalare degli innesti importanti al proprio allenatore Stroppa per poter competere in maniera decisa per la promozione nella prossima stagione.

Negli ultimi tempi Romagnoli ha dovuto fare i conti con un ennesimo infortunio. Lo scorso novembre dovette fare i conti con un recupero di quasi due settimane per un problema agli adduttori. Prima ancora era stato il Covid a tenere lontano dal campo per un periodo altrettanto lungo il difensore rossonero che resta sempre uno dei difensori attualmente più quotati sul mercato.