La top ten dei flop in cerca di riscatto: chi la spunterà?

La classifica dei giocatori che sono in cerca di una nuova opportunità dopo questa sessione invernale di mercato: chi la spunterà?

Chi sono i giocatori che si sono trasferiti in un altro club in cerca di un rilancio. Andiamo a scoprire la top ten dei flop.

Non solo colpi top in questa sessione invernale di mercato, ma anche tanti flop in cerca di rilancio. Andiamo a scoprire chi sono i dieci calciatori che sono partiti in questa finestra di mercato per rivalutarsi dopo periodi bui.

10) Daniele Baselli

Il giocatore arriva a titolo definitivo a Cagliari dopo delle annate non certo esaltanti con la maglia granata. Ora è chiamato al difficile compito di trovare la salvezza con i sardi.

9) Marco Benassi

Il classe 1994 dopo un avvio buono con i viola è sparito dai radar nell’ultimo anno. Ora la chance di rimettersi in gioco con l’Empoli di Andreazzoli.

8) Gonzalo Villar

Perno del centrocampo della Roma di Fonseca, con l’approdo di Mourinho non è mai scattata la scintilla e ora tenta di rilanciarsi in patria con il Getafe.

7) Pietro Pellegri

Ex enfant prodige del calcio italiano, nelle ultime stagioni ha visto più l’infermeria del terreno di gioco. Gli ultimi sei mesi al Milan non hanno fatto eccezione, ora ha la chance di rilanciarsi con Juric.

6) Nome Simy

Dopo i 20 gol della scorsa annata, quest’anno la Salernitana, in estate, aveva puntato su di lui per puntare alla salvezza. Aspettative ampiamente deluse, il centravanti nigeriano retrocede di categoria accasandosi al Parma.

5) Andrea Conti

Il terzino ex Milan, dopo l’ennesima stagione fallimentare dal punto di vista del minutaggio, approda a Genova, sponda blucerchiata. Potrà la cura Giampaolo rigenerare il giovane talento?

4) Aaron Ramsey

Esubero di lusso per i bianconeri di Max Allegri. Dopo aver rifiutato varie offerte dalla Premier League, il gallese prova il rilancio in Scozia con i Rangers, con vista su Qatar 2022.

3) Vedat Muriqi

Clamoroso flop della coppia Tare-Lotito, lascia Roma dopo 49 presenze e la miseria di due gol segnati. A puntare su di lui è il Maiorca il cui direttore sportivo, al suo arrivo in città, ha dichiarato: “Non era la prima scelta, ma nemmeno l’ultima“. Speriamo che per il “Pirata” il buongiorno non si veda dal mattino…

2) Stefano Sensi

Classe cristallina e fisico di cristallo. Sensi arriva alla Sampdoria per riprendersi l’Inter e la Nazionale. Un talento che farebbe molto comodo in vista del Mondiale, ma su cui, fino ad ora, è stato difficile contare.

1) Dejan Kulusevski

Arrivato dal Parma nel 2020 per 40 milioni, lo svedese non ha mai convinto del tutto la Torino bianconera nonostante un ottimo avvio. A scommettere sul suo talento è una coppia di ex juventini: Paratici e Conte.