Terremoto in Serie A: il Manchester United piomba su un top player, Juve beffata

Il Manchester United piomba su un top player della Serie A: i Red Devils sono pronti a fare follie per lui. La Juve sta per essere beffata.

La Serie A potrebbe presto perdere uno dei suoi top player: il giocatore è un obiettivo della Juve, ma il Manchester United è in vantaggio.

Potrebbe presto arrivare un terremoto in Serie A: il campionato italiano potrebbe perdere uno dei suoi migliori giocatori in estate. Sulle sue tracce c’è anche la Juventus, ma il Manchester United sarebbe passato in vantaggio. Il club inglese sta per preparare una rivoluzione: secondo le parole dell’attuale allenatore Ralf Rangnick (che in estate dovrebbe entrare nella dirigenza), potrebbero arrivare persino dieci rinforzi. Intanto, i Red Devils hanno ufficializzato il nuovo tecnico: sarà Erik ten Hag ad avere il difficile compito di riportare alla gloria una squadra che, negli ultimi anni, sta ottenendo risultati deludenti.

L’olandese avrà potere sul mercato: uno degli obiettivi porta in Italia.

Rivoluzione Manchester United: la Serie A trema

Il Manchester United darà presto il via ad una rivoluzione: il calciomercato sarà cruciale. Il club inglese è alla ricerca di giocatori in grado di riportare alla vittoria i Red Devils: la Serie A potrebbe avere giocatori di forte interesse per il progetto di ten Hag. L’allenatore olandese è da sempre abituato a lavorare sui giovani, ma ora la priorità è quella di costruire una squadra dalle basi forti e, soprattutto, pronte. Colmare il gap con Liverpool, City e Chelsea non sarà semplice e potrebbe richiedere anni: investire sul mercato potrebbe accelerare i tempi.

Uno degli obiettivi sarebbe uno dei top player del campionato italiano, su cui però ci sono anche gli occhi di Juventus e PSG. Il nome in questione è quello di Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo è riconosciuto ormai da anni come uno dei migliori interpreti del ruolo. La Lazio, negli anni, ha resistito agli assalti di top club italiani ed esteri, ma questa estate potrebbe cambiare tutto.

Un’offerta ritenuta irrinunciabile porterebbe Lotito a dare l’ok per l’addio di Milinkovic-Savic: il Manchester United sarebbe pronto a far follie per ingaggiarlo battendo la concorrenza di PSG e Juve.

Milinkovic-Savic andrebbe a colmare il vuoto che lascerà Pogba: il centrocampista francese, salvo sorprese clamorose, dirà addio ai Red Devils e sarebbe conteso proprio da PSG e Juve. Il club parigino, per ora, sarebbe in vantaggio per l’ingaggio dell’ex bianconero a parametro zero.