Carlo Ancelotti si sfoga, le sue parole colpiscono al cuore: il retroscena shock emerso nelle ultime ore

L’allenatore del Real Madrid Carletto Ancelotti ci va giù duro e si sfoga rilasciando dichiarazioni assolutamente incredibili, lasciando i tifosi sotto shock.

L’attuale tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è uno degli allenatori più vincenti della storia recente del calcio.

Manca solo un punto al suo Real Madrid per conquistare il titolo di campione di Spagna. Un titolo che mancava dal palmares dell’allenatore italiano, che con le Merengues aveva vinto solo, si fa per dire, Champions League, Coppa del Re, Supercoppa Spagnola, Supercoppa UEFA e Mondiale per Club.

Con La Liga che conquisterà, Ancelotti sarà anche il primo allenatore ad aver vinto almeno una volta tutti e cinque i maggiori campionati europei, dato che ha conquistato la Serie A 2003/04 con il Milan, la Premier League 2009/10 con il Chelsea, la Ligue 1 2012/2013 con il Paris Saint-Germain e la Bundesliga 2016/17 con il Bayern Monaco.

Nella sua lunga e gloriosa carriera un passato italiano non sempre roseo, con avventure sulle panchine di Reggiana, Parma, Juventus, Milan e Napoli. Sulla panchina rossonera è diventato immortale, vincendo due Champions League nel 2003 a Manchester contro la Juventus ai rigori e nel 2007 ad Atene, nel 2-1 contro il Liverpool in quella che fu a tutti gli effetti la rivincita dell’incredibile finale di Istanbul 2005, in cui la squadra di Carletto sprecò il vantaggio di tre gol accumulati nel primo tempo.

Durante la trasmissione Universo Valdano l’allenatore emiliano ha parlato del suo passato in Italia e del suo futuro professionale.

“Quando sono stato alla Juventus mi odiavano per il mio passato milanista, dovevo uscire di casa con la polizia” dice Carletto, che con i bianconeri è arrivato due volte secondo in Serie A senza riuscire a vincere titoli. Un’esperienza non positiva secondo le sue parole. Ancelotti parla anche di Calciopoli: “Non c’era un gioco leale, era giusto ripulire il calcio italiano”.

Alcune parole anche sul suo passato a Napoli, che definisce la città più bella del mondo dove andare in vacanza: “Dopo gli allenamenti prendevo una barca e andavo a cenare a Capri. Al mio secondo anno mi sono scontrato con il club che voleva un ritiro, mentre io no”.

“In futuro voglio diventare un professore universitario di calcio per fare gli esami e vedere veramente chi pensa di sapere qualcosa di calcio quanto ne sa. Quando smetterò col calcio farò anche altro, ho cinque nipoti e una nuova moglie e voglio divertirmi con lei. Resterò sempre tifoso del Real Madrid e del Milan” conclude l’intervista Ancelotti.