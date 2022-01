Fernando Alonso ripensa alla Formula 1: il pilota incontra un ex dirigente, il nome bomba

Fernanda Alonso torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media a seguito della pubblicazione di una foto che lo mostra al fianco di uno dei dirigenti più influenti della storia della Formula 1.

Fin dagli esordi della sua carriera nel panorama sportivo internazionale, Fernando Alonso ha avuto modo di conquistare la scena grazie a una lunga serie di traguardi messi in atto mentre si trovava alla guida della sua monoposto.

La carriera di Fernando Alonso comincia quando era poco più di un ragazzo e raggiungerà i suoi primi successi al timone della monoposto firmata Renault, che in un primo tempo era conosciuta come la scuderia Benetton, e successivamente il pilota ha continuato al timone della scuderia Ferrari come degno erede di Michael Schumacher insieme al quale, negli anni precedenti, si era scontrato numerose volte in pista.

La carriera di Fernando Alonso oggi

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli anni di carriera Fernando Alonso ha messo in atto una lunga serie di successi al timone di monoposto che gli hanno permesso di conquistare numerosi premi. Alcuni dei momenti più importanti della carriera del pilota arriveranno alla guida di auto come quelle progettate dalla Renault o della McLaren e successivamente anche la Ferrari.

Oggi troviamo Alonso sempre impegnato in campo sportivo e soprattutto in pista alla guida di una monoposto, sempre pronto a sbalordire i propri tifosi anche se in ambito diverso. Nel 2019, ad esempio, ha conquistato la vittoria alla 24 ore di Les Mans a bordo della sua Toyota TS050 Nella categoria LMP1. Nel 2020, invece, Fernando Alonso ha deciso di scendere in pista nella 42esima edizione del Rally Dark con il team di Toyota Gazoo Racing, Mentre nel 2021 una nuova avventura lavorativa arriva con il team di Alpine.

LEGGI ANCHE -> Fermento in Serie A, arriva Isco: sulle sue tracce un club insospettabile

La foto con l’ex dirigente scatena il web

Nel mirino dell’attenzione del web, in queste ultime ore, troviamo una foto che ha subito conquistato l’attenzione degli utenti dei social media e anche dei tifosi di Fernando Alonso.

A far discutere il web, dunque, è una foto che il pilota ha condiviso nella sua pagina Instagram ufficiale solo poche ore fa e che racconta un inaspettato incontro che inevitabilmente ha fatto immaginare ai tifosi un possibile ritorno alle origini, nonché una collaborazione con il noto ex dirigente che si vede in foto.

LEGGI ANCHE -> Rivelazione shock, è tutto pronto per il ritorno di Cavani

Stiamo parlando proprio di Flavio Briatore, ex dirigente sportivo per la Formula 1, al timone della Benetton diventata poi Renault e che ha fatto da banco di debutto per Fernando Alonso. Possibile, dunque, che Flavio Briatore sia davvero pronto a scendere in pista con un nuovo progetto che potrebbe vedere al suo fianco anche Fernando Alonso, proprio come i vecchi tempi?