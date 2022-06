Tutti pazzi per Ederson: ecco l’annuncio ufficiale che infiamma il calciomercato

Quello di Ederson è uno dei nomi più chiacchierati di questo calciomercato: arrivano le dichiarazioni ufficiali, la Salernitana è pronta per una maxi plusvalenza.

Le prestazioni fornite dal centrocampista brasiliano dal momento del suo arrivo in Serie A hanno attirato e non poco le attenzioni delle big su di lui.

La salvezza della Salernitana ha rappresentato una delle storie più belle ed emozionati di questo campionato. Una squadra che al termine del girone d’andata aveva solo 11 punti, data già retrocessa da tutti, è riuscita in un’impresa con pochi eguali. Molti meriti sono sicuramente di Walter Sabatini, capace di portare all’Arechi alcuni giocatori che poi si sono rivelati decisivi nel corso della stagione.

Uno di questi è sicuramente Ederson, che il direttore sportivo ha acquistato per una cifra di 6,5 milioni di euro dal Corinthians. Il brasiliano classe 1999 si è fin da subito preso il posto da titolare quando in panchina c’era ancora Colantuono, mentre poi ha mostrato tutto il suo valore con Davide Nicola. Quindici presenze, quasi tutte da titolare, due gol e un assist, il tutto unito a un grande mix di corsa e qualità.

Le sue prestazioni hanno da subito attirato le big italiane ed europee su di lui, tanto che anche il PSG chiese informazioni sul ragazzo. Per questo motivo Ederson lascerà quasi sicuramente la Salernitana già in questa sessione di mercato, anche se il suo futuro è ancora tutto da definire.

Che plusvalenza! Le cifre chieste dalla Salernitana sono da capogiro

A confermare l’interesse delle grandi squadre per lui ci ha pensato l’amministratore delegato dei campani, Maurizio Milan. Il dirigente ha dichiarato al Mattino: “Per Ederson stiamo dialogando con l’Inter. C’è interesse da parte loro e c’è un’offerta tangibile dell’Atalanta. La volontà del calciatore sarà decisiva. La valutazione supera comunque i 20 milioni di euro. Ci potrebbe essere anche un club straniero in arrivo la prossima settimana”.

L’intenzione di Marotta sarebbe quella di regalare ad Inzaghi una mezzala giovane e di corsa in grado di sostituire quando necessario i titolarissimi del centrocampo nerazzurro. In tal senso è anche noto il forte interesse per Asllani dell’Empoli, che sarebbe stato individuato come il perfetto vice-Brozovic. Già diverso sarebbe il discorso relativo all’Atalanta, che con tutta probabilità gli garantirebbe un posto da titolare per tutta la stagione. Ederson potrebbe crescere molto sotto la guida di Gasperini e trovare quella continuità che gli garantirebbe di diventare sempre di più un centrocampista di livello europeo.

La valutazione superiore ai 20 milioni di euro potrebbe essere però un problema per le squadre italiane, motivo per cui l’a.d. Milan non ha escluso piste straniere.