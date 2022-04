Alessandro Del Piero stupisce il web: la foto con i figli è già un successo

By

Alessandro Del Piero torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media grazie alla pubblicazione di una foto arrivata nella sua pagina Instagram e che in men che non si dica è diventata virale sui social, lasciando i fan dell’ex calciatore senza parole.

Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere cambiare notevolmente la vita di Alessandro Del Piero che, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha deciso di investire tutto sé stesso nella realizzazione di una nuova carriera lavorativa che lo vede impegnato in numerosi campi d’azione come lo sport, la ristorazione e i social network.

La conferma di quanto detto arriva anche dallo strabiliante successo che in queste ore l’ex calciatore della Juventus ha riscosso grazie alla pubblicazione di una foto, la quale racconta un momento particolare della sua vita vissuto lontano dai riflettori.

La foto della famiglia Del Piero è già un successo

In questi anni i fan di Alessandro Del Piero hanno avuto modo di seguire anche parte della vita privata dell’atleta, soprattutto dopo la serenità ritrovata con la moglie Sonia dal quale si era separato per un breve periodo. La coppia ha ricominciato da zero negli Stati Uniti dove si è poi conclusa la carriera da calciatore di Alessandro Del Piero, qui dove è nata anche una fase tutta nuova nella vita della loro famiglia.

A raccontare tutto nel dettaglio sono stati sia Alessandro Del Piero che Alessandra Amoruso che è attraverso i social hanno aperto una finestra sulla loro vita quotidiana, ma hai lasciato davvero senza parole è una foto che l’ex calciatore della Juventus ha condiviso solo poche ore fa.

Alex Del Piero felice come non mai!

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente a conquistare i fan di Alessandro Del Piero e lasciare senza parole tutto il popolo del web è stata una foto che l’ex calciatore ha condiviso nella sua pagina Instagram ufficiale e che lo ritrae felice come non mai.

La foto a cui facciamo riferimento, dunque, e uno scatto realizzato durante una vacanza che Alessandro Del Piero ha realizzato in compagnia della propria famiglia e che in questa occasione lo vede circondato dall’abbraccio dell’amore dei suoi tre figli nati dall’amore con Alessandra Amoruso, ovvero Tobias, Dorotea e Sasha!