Abramovich, che brutta fine! Il danno economico è incalcolabile, ecco cosa succederà al Chelsea

Nuove pesantissime sanzioni colpiscono l’oligarca russo ed ex proprietario del Chelsea Roman Abramovich: il danno è incredibile, anche il club ne risentirà.

Roman Abramovich continua a subire le sanzioni dopo l’invasione della Russia in Ucraina: dopo quanto accaduto in Inghilterra, un nuovo Paese blocca il suo patrimonio.

Come noto, Roman Abramovich sta pagando in prima persona le conseguenze dell’invasione russa in Ucraina. L’oligarca, che starebbe prendendo parte ai trattati di pace, è stato punito a causa dei presunti rapporti con Vladimir Putin. Il primo Paese a sanzionarlo è stato il Regno Unito che, dopo aver preso questa decisione in Parlamento, ha congelato tutti i suoi beni (tra cui ville e yacht). Tra questi, ovviamente, è incluso anche il Chelsea: i Blues ora sono in vendita (ci sono diversi possibili acquirenti, tra cui Pagliuca), ma hanno il mercato bloccato, hanno perso degli sponsor e non possono firmare nuovi contratti. La squadra sta comunque rispondendo positivamente alle difficoltà grazie al lavoro di protezione svolto da Tuchel e dalla dirigenza.

Ma non è finita qui: l’ormai ex proprietario del club londinese sta per affrontare un nuovo provvedimento molto pesante da parte di un altro Paese.

Abramovich, altre sanzioni in arrivo: patrimonio duramente colpito

Come anticipato, i beni congelati in Inghilterra sono stati un duro colpo per il patrimonio di Abramovich. Secondo i media inglesi, il russo sarebbe addirittura in difficoltà economica, anche se in realtà pare che lui stesso abbia frammentato parte del proprio impero in vari Paesi per non correre troppi rischi (QUI i dettagli).

La situazione resta comunque molto complicata, ma altre sanzioni hanno colpito duramente Abramovich. Oltre al Regno Unito, anche la Francia ha infatti deciso di sequestrare i suoi beni: tra contanti e asset, si parla di un danno da circa €25 miliardi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze francese ha confermato di aver bloccato 12 proprietà (tra cui case, yacht, ed elicotteri): Abramovich non potrà venderle o affittarle a terze parti.

L’oligarca russo, per restaurare un castello di sua proprietà sul territorio francese, aveva speso circa £30 milioni (ora ne varrebbe il triplo).

Inoltre, possedeva anche un resort nei pressi di Cannes che è stato la residenza estiva del Duca e della Duchessa di Windsor.

È un periodo molto difficile per Abramovich, che comunque resta nell’ombra e non si espone pubblicamente.