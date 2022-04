Milan – Avviata la cessione del club: tutti i dettagli dell’offerta incredibile, ecco chi c’è dietro

La trattativa per la cessione del Milan tra il fondo americano e quello del Bahrain è in corso con cifre da capogiro: ecco chi c’è dietro la trattativa che sta infiammando il calcio.

Il matrimonio tra Elliott ed Milan è giunto al capolinea, con una cessione già avviata nelle ultime ore. Il nuovo acquirente ha avanzato un’offerta irrinunciabile, i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi.

Dopo 4 anni di gestione del club rossonero, Elliot sarebbe in trattativa con il fondo del Bahrain Investcorp per la cessione del Milan. Il fondo americano che quasi per caso si trovò proprietario dei rossoneri ora potrebbe vendere dopo aver valorizzato in questi anni il brand e aver riportato il Milan in Europa.

Un decennio buio per i tifosi rossoneri che dopo lo Scudetto vinto con Allegri nel 2012 hanno iniziato una vera e propria parabola in discesa anche a livello societario fino a Li Yonghong. Poi l’estate del 2018, Elliot per 300 milioni rileva il Milan da Yonghong che non fu in grado di pagare i debiti e ne investe altri 400 per un totale di 700 milioni di euro.

In questi anni il Milan è riuscito a far quadrare il bilancio, valorizzare la rosa e il marchio ed è tornato a competere nella Coppa che più caratterizza il DNA rossonero: la Champions League.

Le ultime notizie spiazzano tutti: a lui non si può dire di no

Investcorp è un fondo da 40 miliardi di dollari con sede in Bahrain. È un gestore globale di prodotti d’investimento alternativi con 37,6 miliardi di dollari di asset in gestione. La durata dell’esclusiva concessa al fondo mediorientale da Elliott è di un mese, tempi brevi che potrebbe portare il Milan a essere ceduto ancora prima della fine del campionato.

L’investimento frutterebbe circa 300 milioni di euro in quattro anni al fondo statunitense. La costruzione del nuovo San Siro, rappresenterebbe quindi un’opportunità allettante per il fondo del Bahrain. Elliott al momento non ha ancora commentato le indiscrezioni sulla trattativa con Investcorp.

Il fondo arabo sarebbe pronto a investire 1 miliardo di dollari (circa 1.1 miliardi di euro) per aggiudicarsi la società milanese. Cifre da capogiro che non lasciano indifferenziati gli americani.

Facile capire perché Elliott sarebbe disposto a cedere il club rossonero ancora prima della realizzazione del nuovo stadio San Siro, progetto molto caro all’attuale proprietà.