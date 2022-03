Alice Campello e Alvaro Morata: il retroscena sul loro amore

Alice Campello e il marito Alvaro morata tornano a stupire i loro fan sui social network, un messaggio che ha subito catturato l’attenzione del web dato che cela un retroscena che riguarda il loro amore.

La giovane coppia è una tra le più amate e seguite sui social network e appartenenti al mondo del calcio italiano, dato che Alvaro Morata in Italia ha trovato la grande occasione per mettersi in gioco per la realizzazione di una carriera spettacolare… oltre che l’anima gemella.

Nonostante la costante attenzione dei media riservata sulla coppia, i due hanno sempre cercato il modo perfetto per proteggere la loro privacy e quella dei loro figli, anche se oggi a tenere banco nel mondo del web troviamo una confessione fatta proprio all’influencer.

Morata e Campello oggi

Come abbiamo avuto modo di spiegare anche l’occasione della pubblicazione di articoli precedenti, la coppia formata dall’influenza del giocatore della Juventus nel corso degli ultimi anni sono diventati tra i social influencer e star del web tra le più seguite in Italia e non solo. A conquistare i fan è stato proprio il loro costante racconto del quotidiano tra lavoro, ambizioni, amore e il rapporto con i loro figli sempre e comunque al primo posto.

Sulla base di tale motivazione, ad assumere un maggiore significato troviamo una foto condivisa da Alice Campello e che rappresenta davvero tanto per la coppia essendo il simbolo perfetto del modo in cui la coppia è cresciuta nel tempo.

La dolce dedica di Alice Campello

Ebbene sì, a tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo un dolcissimo scatto che ritrae tutta la famiglia Morata Campello al completo, durante uno dei momenti più intimi della loro giornata, ricchi di gioia e tanto amore… un’immagine che rappresenta in toto la bellezza della coppia è diventata ormai una famiglia, circondata dai loro tre bambini.

La foto in questione fa da sfondo ad una dolcissima dedica che Alice Campello ha fatto al proprio marito data la speciale occasione che si celebra oggi: “Oggi sono 6 anni che stiamo insieme…5 di matrimonio e 3 figli! Ti amo ogni giorno di più… grazie per rispettarmi ed amarmi così tanto @alvaromorata (ti faranno Santo)”.