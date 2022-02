Alice Campello e Chiara Ferragni: la verità che non ti aspetti su di loro

Alice Campello e Chiara Ferragni insieme, le due donne hanno condiviso una foto che non è passata di certo inosservata e su di loro arriva una verità inaspettata.

L’attenzione del web in queste ore torna ad essere centrata su Alice Campello, soprattutto dopo la bellissima sorpresa super romantica che il marito Alvaro Morata ha organizzato per la moglie il giorno di San Valentino. A tenere banco nel mondo del web, insieme al gesto messo in atto dal calciatore, troviamo qualcosa che riguarda la sfera personale della Campello.

Infatti, a tenere banco nel mondo del web troviamo una foto che mostra l’influencer al fianco dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, ma il tutto di certo non finisce qui.

Alice Campello e la foto che scatena il web

Nonostante il lavoro svolto sui social, Alice Campello ha sempre mostrato una particolare cura e attenzione nella gestione della propria vita privata, scegliendo cosa condividere con il web. Una scelta che viene fatta ogni giorno e che caratterizza la sua attività sui social anche quando decide di mostrare qualcosa che riguarda sé stessa in prima persona e la sua famiglia, quindi il rapporto con Morata e i figli.

Quanto detto, non a caso, si riflette anche sulla foto che non molto tempo fa Alice Campello ha condiviso nella sua pagina Instagram e che in men che non si dica ha scatenato i fan sul web dell’influencer e non solo.

La moglie di Alvaro Morata e Chiara Ferragni insieme

Ebbene sì, tra le migliori amiche di Alice Campello troviamo proprio Chiara Ferragni, le due donne in diverse occasioni si sono mostrate insieme condividendo grandi passioni e anche progetti lavorativi affini.

A tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di alcune foto che sono state scattate pochi giorni fa e che Alice Campello ha condiviso nella sua pagina Instagram e che la mostra al fianco dell’amica Chiara Ferragni. Ciò che non sapevamo ancora sulle due influenze di imprenditrici digitali riguarda l’amicizia che Lega Alice Campello e Chiara Ferragni, ma anche i loro mariti ovvero Alvaro Morata e Fedez così come attestato dallo scatto che ritrae le due coppie insieme.