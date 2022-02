Bomba dall’Inghilterra: Cristiano Ronaldo può tornare in Serie A!

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United al termine della stagione: clamorose indiscrezioni lo danno in una big di Serie A!

Il fenomeno portoghese non è contento della sua seconda avventura al Manchester United: il rapporto con Rangnick e il rendimento della squadra potrebbero spingerlo a cambiare aria già dalla prossima stagione. Dall’Inghilterra parlano di un suo possibile ritorno in Serie A, ma non alla Juventus: ecco i dettagli.

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere ancora in Italia. Questa è la clamorosa indiscrezione emersa dal The Sun, che parla di un ritorno in Serie A come una delle possibili opzioni per l’anno prossimo.

Il Manchester United sta faticando molto in questa stagione, e una clamorosa non qualificazione in Champions League potrebbe spingere Cristiano Ronaldo lontano dai Reds. L’asso portoghese sta comunque disputando una stagione ad alti livelli: sono già 15 i gol segnati fino ad ora, di cui 6 solamente in Champions League.

Nonostante i 37 anni compiuti si sente ancora decisivo e ha voglia di competere ai massimi livelli anche nelle ultime stagioni della sua carriera. Così le porte della Serie A potrebbero riaprirsi per lui, con una squadra che farebbe carte false per avere un fuoriclasse simile in rosa: ecco di chi si tratta.

Cristiano Ronaldo ritrova un suo ex allenatore

Dal 2018 al 2021 Cristiano Ronaldo ha giocato con la Juventus 134 partite, segnando 101 gol e fornendo 22 assist. Nonostante le critiche, CR7 ha garantito ai bianconeri quel numero di gol che hanno permesso di vincere due campionati, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. In Serie A un giocatore come lui farebbe ancora la differenza, inoltre potrebbe ricomporsi un sodalizio con un allenatore con cui ha un grande rapporto.

Si tratta di José Mourinho, allenatore della Roma e suo connazionale, che sta provando a fare di tutto per portare un fuoriclasse come Ronaldo nella capitale. I due hanno già avuto modo di lavorare insieme ai tempi del Real Madrid e hanno la stessa mentalità vincente. I Friedkin stanno monitorando la situazione per capire l’eventuale fattibilità dell’operazione a livello economico, ma sarebbero disposti ad assecondare le richieste del proprio allenatore. Mourinho sa che per fare quel salto di qualità verso l’alto la Roma ha bisogno di un fuoriclasse del genere, sia a livello tecnico che a livello mentale.

Cristiano Ronaldo potrebbe così decidere di accettare questa nuova sfida della sua carriera. I tifosi giallorossi aspettano e sperano in quello che sarebbe un colpo di mercato sensazionale.