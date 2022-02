Milan, che stoccata Calhanoglu! Le sue parole fanno arrabbiare i tifosi

Alla vigilia di Inter – Liverpool, il centrocampista turco Hakan Calhanoglu è stato intervistato e ha mandato una frecciatina alla sua ex squadra.

Domani sera l’Inter giocherà, davanti al suo pubblico, gli ottavi di finale di Champions League 11 anni dopo l’ultima volta.

L’ultima volta non andò benissimo, con i nerazzurri che furono eliminati a sorpresa dal Marsiglia, perdendo 1-0 in Francia e vincendo 2-1 a Milano, uscendo per la regola dei gol fuori casa. Dopo il gol di Milito che ha aperto le marcature al 75′, il gol beffa al minuto 92 di Brandao, con Pazzini che ha poi provato a ridare speranza all’Inter al 96′.

È passato molto tempo da quella volta, e 10 anni dopo l’Inter è pronta a ripartire, sfidando un’avversario tostissimo, forse uno dei candidati principali alla vittoria finale di quest’edizione della Champions League.

Nella conferenza stampa pre gara, sono stati intervistati l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi e il centrocampista turco Hakan Calhanoglu.

Il numero 20 dell’Inter si è trasferito in nerazzurro proprio quest’estate, passando a parametro zero da una sponda all’altra del naviglio, dopo che aveva vestito per 4 stagioni il 10 rossonero. Con Inzaghi sta vivendo la stagione della consacrazione, avendo già contribuito a ben 15 gol in campionato con 6 reti e 9 assist.

La frecciatina al Milan

Durante la conferenza stampa, Hakan risponde alla domanda del giornalista che gli chiede se i suoi ex compagni rossoneri faranno il tifo per lui in Champions. Dopo una risata a stento trattenuta Calhanoglu risponde: “Al Milan ho tanti amici, ma non credo che tiferanno per noi domani, ma non mi interessa, io guardo solo al mio lavoro e all’Inter. Qui in sei mesi ho vinto già un trofeo che mi mancava e ne sono molto contento. Voglio vincere anche la coppa Italia che ho perso in finale. La Champions è un sogno, domani dobbiamo giocare da squadra per poter fare bene”.

In effetti, nelle quattro stagioni con il Milan, Calhanoglu non era riuscito a vincere trofei, cosa che quest’anno è riuscito a fare il 12 gennaio, con la vittoria della supercoppa Italiana nella finale contro la Juventus decisa al 120′ dalla zampata di Sanchez, trofeo che con i rossoneri aveva perso nel 2019 sempre contro i bianconeri.

La finale di coppa Italia persa cui si riferisce è invece quella del 2018, persa ancora una volta contro la Juventus con la netta sconfitta per 4-0.

Insomma, all’Inter Calhanoglu si è già tolto qualche soddisfazione, e ora si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa.