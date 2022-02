Alice Campello imprenditrice digitale e non solo: quanto guadagna la moglie di Morata?

Alice Campello negli anni è diventata una vera e propria star del web e un’imprenditrice digitale, e non solo, allo stesso modo di Chiara Ferragni. Ma vi siete mai chiesti quanto guadagna la moglie di Alvaro Morata? Svelate le somme da capogiro.

Nel corso degli anni, complice anche l’esordio di Chiara Ferragni nel mondo dei social, il popolo del web ha visto nascere una figura imponente come quella dell’imprenditrice digitale, dato che numerosi influencer hanno avuto modo di avviare su piattaforme come Instagram anche la produzione di abiti, accessori e quant’altro presentandoli ad un pubblico davvero molto ampio. Un esempio pratico per capire quanto abbiamo appena spiegato è rappresentato, non a caso, anche da Alice Campello moglie del campione di Alvaro Morata.

Alice Campello, infatti, oltre ad essere una delle influencer più amate d’Italia, da tempo ormai, ha avviato anche un’importante carriera da imprenditrice che le ha permesso di riscuotere successo e anche ingenti guadagni.

Che lavoro fa la moglie di Alvaro Morata?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli anni Alice Campello ha messo in atto una carriera imprenditoriale davvero eccezionale. Nel 2016, infatti, è nato il suo marchio di borse Avril Gab e successivamente la moglie di Alvaro Morata ha anche dato alla produzione di una linea beauty ecologica dal nome MASQMAI London.

Nel frattempo, Alice Campello continua ad essere una delle influencer più seguite nel panorama social e tra le più amate dal popolo del web italiano e non solo. Una carriera a tutto spiano, quindi, che ha permesso alla Campello di mettere a segno dei risultati davvero eccellenti.

Quanto guadagna Alice Campello?

Il patrimonio personale di Alice Campello è costellato da somme da capogiro e ingenti guadagni che per la giovane influencer arrivano dalla sua attività da imprenditrice e social web star.

Secondo quanto reso noto dal sito Money.it, inoltre, sembrerebbe che il patrimonio personale di Alice Campello sarebbe di circa 1,5 milioni di euro l’anno, ricavi derivanti dai brand di borse e la linea beauty che vanno a sommarsi alle somme guadagnate durante il lavoro da influencer dato con cifre da capogiro che si aggirerebbero intorno ai 10mila euro a post condiviso.