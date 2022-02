Roma, futuro deciso per Veretout: andrà via ma resterà in Italia

La Roma ha deciso che cederà il centrocampista francese Jordan Veretout, che ha alte chance di rimanere a giocare in Italia.

Con l’acquisto dal Porto di Sergio Oliveira, il centrocampista francese della Roma Jordan Veretout sta trovando poco spazio in campionato.

Nonostante l’infortunio di Pellegrini infatti, il 28enne è partito dalla panchina sia nella partita contro l’Empoli sia in quella contro il Genoa, giocando l’ultima volta da titolare contro il Cagliari, proprio per l’infortunio del capitano giallorosso che ha dovuto dare forfait nel riscaldamento pre-gara.

Veretout è arrivato in giallorosso nel 2019, prelevandolo dalla Fiorentina per circa 17 milioni di euro. L’anno scorso ha segnato addirittura 10 gol in campionato, venendo eletto anche rigorista designato della squadra capitolina. Quest’anno il suo apporto è stato meno netto. Ha segnato 4 gol ma tutti nelle prime partite (due alla prima giornata, uno alla seconda e uno alla sesta) e ha anche sbagliato due rigori nel corso della stagione.

Il periodo di crisi del mediano ex violia ha spinto Mourinho ad affacciarsi al mercato, pescando appunto Sergio Oliveira dal Porto, che ha portato con sé subito una dote di 2 gol e 1 assist nelle prime due partite del suo campionato.

L’impatto del portoghese ha convinto definitivamente il tecnico della Roma a liberarsi del giocatore, che l’anno prossimo potrebbe essere ceduto.

LEGGI ANCHE -> Inter, allarme Lautaro Martinez! Offerta faraonica da una big europea

Resta in Italia

Sono quasi 5 gli anni per Jordan Veretout in Serie A, portato in Italia dalla Fiorentina nell’estate 2017, prelevandolo per 7 milioni dall’Aston Villa.

La sua avventura nel bel paese sembra però non essere arrivata al capolinea. Sul giocatore c’è infatti forte l’interesse dell’Atalanta, che vorrebbe regalare a Giampiero Gasperini un centrocampista da affiancare a De Roon o Koopmeiners per sostituire Freuler, che è in scadenza di contratto.

Per l’Atalanta sarebbe un buon colpo, dato che il giocatore conosce già benissimo il nostro campionato e assomiglia molto proprio allo svizzero che andrebbe a sostituire come caratteristiche.

LEGGI ANCHE -> Clamoroso Juve: Allegri via in caso di eliminazione Champions! Ecco chi arriverebbe

I nerazzurri sarebbero disposti ad offrire circa 20 milioni di euro per portare il francese a Bergamo, mentre la richiesta della Roma è di circa 30 milioni. Ci sarà sicuramente da limare qualche dettaglio ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi.

Anche per il francese sarebbe la soluzione ideale, dato che il feeling con Mourinho sembra aver preso una direzione non gradita dal giocatore e che rimanere nel campionato in cui milita da svariati anni semplificherebbe certamente il suo adattamento in una nuova realtà calcistica.