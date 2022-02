Suarez ha deciso, via dall’Atletico e futuro in Italia per l’uruguagio

L’attaccante uruguagio dell’Atletico Madrid, Luis Suarez, lascerà i colchoneros in estate e sbarcherà in Italia.

Il prossimo 30 giugno Luis Suarez vedrà scadere il suo contratto con gli spagnoli dell’Atletico Madrid.

L’uruguagio è arrivato a Madrid nel 2020, dopo 6 anni a Barcellona, per circa 7 milioni di euro, dimostrandosi fondamentale e decisivo per il titolo conquistato dai biancorossi nello scorso campionato con i suoi 21 gol. Quest’anno i gol del pistolero sono 7, ma è da 8 partite che non trova la via della rete, risentendo anche de periodo difficile affrontato dall’Atletico.

Al Barcellona era arrivato nel 2014 per la spaventosa cifra di 82 milioni euro, ma li aveva ripagati tutti con 283 partite e 195 gol, tra cui uno nella finale di Champions League 2014/15 vinta dai catalani ai danni della Juventus.

La trattativa per il suo rinnovo con i colchoneros è però ancora in alto mare, anzi sembra essersi arenata definitivamente. Sono molte le squadre interessate all’acquisto di un attaccante che ha dimostrato di poter dare ancora molto nonostante i suoi ormai 35 anni.

LEGGI ANCHE -> Il futuro da allenatore di Shevchenko: ecco il clamoroso nuovo scenario!

Futuro in Italia?

Sembra che alla corsa al giocatore si sia iscritta anche una squadra della nostra Serie A, pronta a sfruttare l’esperienza del pistolero per attaccare campionato ed Europa.

La Lazio di Maurizio Sarri, che nell’ultimo mercato non ha preso l’attaccante che l’allenatore toscano tanto cercava, sarebbe interessata a fiondarsi sul bomber di razza che tanto farebbe comodo all’attacco biancoceleste.

A Roma inoltre ritroverebbe il suo ex compagno, ai tempi del Barcellona, Pedro Rodriguez, che in biancoceleste sta vivendo una nuova giovinezza, avendo segnato quest’anno già 7 gol. I due hanno giocato 25 partite insieme in blaugrana durante la stagione 2014/2015.

Per Luis Suarez sarebbe l’addio alla Liga dopo otto anni vissuti alla grande con le maglie di Barcellona e Atletico Madrid, giocando ad ora 243 partite nel campionato spagnolo e segnando 172, e vincendo ben 5 titoli di campione di Spagna, 4 con i catalani e 1 con i colchoneros.

LEGGI ANCHE -> La bomba su Roberto Mancini: ecco chi allenerà dopo l’Italia!

Prima dell’esperienza iberica, il giocatore sudamericano aveva indossato le maglie di Ajax e Liverpool, segnando anche lì caterve di gol e dimostrandosi uno degli attaccanti più forti e completi del panorama mondiale.

Insomma, quella italiana potrebbe essere l’ultima vera sfida di una carriera da sogno, che potrebbe chiudersi nel giro di qualche anno, restando comunque a giocare un calcio di alto livello, e magari disputando anche competizioni europee. Vedremo se i biancocelesti sapranno trovare l’accordo con l’attaccante, e regalare a Sarri un campione con pochi eguali.