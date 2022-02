Real Madrid, parte il casting per l’erede di Marcelo: ecco i nomi

Marcelo e il Real Madrid sono vicini all’addio al termine della stagione: i Blancos sono già alla ricerca del giusto erede.

Potrebbe concludersi una delle storie d’amore calcistiche più belle di sempre: Marcelo sarebbe vicino all’addio al Real Madrid al termine della stagione. Il club è già in cerca di un erede.

Il Real Madrid e Marcelo sarebbero vicini all’addio al termine della stagione. Il club spagnolo sta dando il via ad un processo di ringiovanimento della rosa e, data l’età avanzata di alcuni dei senatori, è già alla ricerca degli eredi.

Il terzino brasiliano sta vedendo sempre meno da vicino il campo, in quanto Mendy è diventato il titolare fisso per Ancelotti (e lo era anche con Zidane). Inoltre, in stagione sono stati impiegati anche Alaba e Nacho in quel ruolo. Fin qui, infatti, ha solo collezionato 4 presenze in Liga, 2 in Copa del Rey, una in Supercoppa di Spagna e 2 in Champions League senza segnare o fornire assist.

Il classe ’88, arrivato al Real nel 2007, ha un contratto in scadenza al termine della stagione e i margini per il rinnovo sono molto ridotti. Uno dei giocatori più vincenti della storia di questo club, dunque, potrebbe valutare una nuova esperienza altrove prima del ritiro (probabilmente in Brasile, ma quasi certamente lontano dalla Spagna).

Intanto, la dirigenza è già alla ricerca di un sostituto.

Real Madrid, si cerca il nuovo Marcelo

Il titolare, come detto, è Ferland Mendy: il francese classe ’95 ha avuto una grande crescita con Zidane e si sta perfezionando con Ancelotti. Per questo motivo, il club potrebbe andare alla ricerca di un giocatore da far crescere con calma o di un profilo già pronto, ma disposto a competere per la titolarità.

I possibili eredi

Come molti altri club, il Real Madrid starà attento alle varie situazioni contrattuali dei calciatori nel mirino. Parametri zero o giocatori in scadenza nel 2023 potrebbero rappresentare occasioni interessanti.

È il caso di Shaw (in scadenza, ma dovrebbe rinnovare), Guerreiro (2023) o Gayà (2023).

Tuttavia, il nome che ad oggi sembrerebbe il più gradito è quello di Angeliño del RB Lipsia. Il terzino spagnolo classe 1997 è cresciuto tra Manchester City e PSV, ma si è definitivamente consacrato in Bundesliga con i tori rossi. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, ma, se dovesse arrivare il via libera per un investimento, il Real potrebbe pensarci seriamente.

Attualmente il suo valore di mercato si aggira intorno ai €30 milioni, ma il Lipsia potrebbe chiedere di più per privarsene. Nel caso in cui Angeliño fosse il prescelto, si prospetterebbe una forte concorrenza con Mendy. Ad oggi è presto per parlare di trattativa, ma quello dello spagnolo potrebbe essere un profilo gradito.