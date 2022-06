Alice Campello pronta a diventare mamma: femminuccia in arrivo in casa Morata?

By

I riflettori del web tornano ad essere concentrati sulla coppia formata da Alice Campello e Alvaro Morata, a quanto pare all’influencer potrebbe essere nuovamente in dolce attesa.

Alice Campello, d’altronde, l’aveva rivelato esplicitamente ai microfoni di Verissimo che la sua maternità non si sarebbe conclusa con la nascita del terzo figlio Edoardo.

Ricordiamo, infatti, che la coppia è diventata genitore per la prima volta nel 2018 con l’arrivo della coppia di gemelli, Leonardo e Alessandro, ma i rumors circa una terza gravidanza lasciano ben sperare i fan che in questa volta si possa trattare davvero di una dolce bambina.

Alice Campello è davvero incinta per la terza volta?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Alice Campello a Silvia Toffanin aveva confidato di essere pronta a diventare mamma ancora una volta qualora se ne fosse presentata l’occasione… e a quanto pare l’estate 2022 potrebbe essere il momento perfetto per l’influencer di realizzare questo suo grandissimo desiderio.

Un rumors quello relativo alla terza gravidanza della Campello che sta facendo discutere i magazine di cronaca rosa dato che tutti fanno della coppia sono in trepidante attesa di sapere se la notizia sia veramente frutto di un mero gossip, o sei davvero la moglie di Alvaro Morata possa essere in dolce attesa per la terza volta.

La dolce attesa e l’annuncio

Al momento, comunque sia, Alice Campello il marito Alvaro Morata hanno preferito non rispondere alle varie notizie di gossip che li vedono come discussi protagonisti anche se una prima risposta sarebbe arrivata dall’influenza nel corso delle ultime ore.

Se da una parte, dunque, abbiamo un rumors che parlano di una terza gravidanza e dell’arrivo di una femminuccia dall’altra parte troviamo un nuovo post di Alice Campello condiviso poche ore fa nella sua pagina Instagram e che la ritrae in bikini… lì dove si intravede un pancino sospetto, ma non adatto a confermare così la possibile terza gravidanza. Quindi, non resta che attendere un possibile annuncio da parte dell’influencer e del marito punta di diamante della Juventus.