Napoli – Via tutti, uno ad uno: ecco l’ultima offerta a cui non si può dire di no

Il Napoli cade a pezzi dopo la sconfitta rimediata contro l’Empoli, ma Aurelio De Laurentiis può ancora sorridere: arriva un’offerta irrinunciabile del Real Madrid per uno dei giocatori più forti della squadra azzurra. L’affare si può fare.

Sconfitta pesantissima per il Napoli in casa dell’Empoli, ma si pensa anche al futuro: è in arrivo un’offerta dal Real Madrid.

Si respira un clima tesissimo in casa Napoli. L’incredibile sconfitta in casa dell’Empoli ha definitivamente posto fine alle speranze scudetto per gli azzurri. Troppo il gap con Inter e Milan e, per di più, la Juve potrebbe tentare l’assalto al terzo posto.

I tre gol segnati da Henderson e Pinamonti in 7 minuti sotto alla pioggia del Castellani hanno rappresentato una doccia gelata per la formazione di Spalletti: date le difficoltà recenti, si è deciso di andare in ritiro fino al termine della stagione.

La società, infatti, ha comunicato questa decisione molto pesante e ha sottolineato come ci sia l’intenzione di compattare il gruppo parlando delle problematiche emerse in queste ultime partite.

Mancano ancora quattro match e non saranno consentiti cali di concentrazione: se il primo posto era un sogno, la qualificazione alla prossima Champions League è un obbligo.

Intanto, però, iniziano a suonare forti le sirene del calciomercato: il Real Madrid sarebbe pronto a farsi avanti.

Il Real Madrid pesca a Napoli: De Laurentiis sorride, c’è il sì del giocatore

Tolto l’ultimo periodo molto complicato, la stagione del Napoli è stata sicuramente positiva. Tuttavia, c’è la volontà di rinforzare la rosa in estate per essere ulteriormente competitivi nel prossimo campionato.

Nonostante le ultime indiscrezioni che danno per certa una frattura fra De Laurentiis e Spalletti, l’allenatore non sarebbe a rischio e proprio da lui si ripartirà.

Tuttavia, per fare mercato, saranno necessarie delle cessioni per raccogliere un tesoretto da investire. Parte della cifra arriverà dal risparmio sugli ingaggi dei calciatori in scadenza che andranno via: Insigne (già destinato al Toronto), ma anche Mertens (pochi margini di permanenza), Ghoulam e forse anche Ospina.

La priorità sarà riscattare Anguissa per poi cercare l’erede del capitano.

Ancelotti chiama il Napoli: ecco la sua richiesta

Non solo addii a parametro zero però: c’è anche chi potrebbe essere ceduto. Sono diversi i calciatori in bilico, anche a causa della situazione contrattuale complicata. In particolare, il Real Madrid si sarebbe fatto avanti per uno dei pilastri della formazione di Spalletti: Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo rientra fra i giocatori che potrebbero dire addio a causa del contratto. Il suo accordo attuale, infatti, scade nel 2023 e ci sono possibilità praticamente nulle per il rinnovo. De Laurentiis vorrebbe evitare di perderlo a zero fra un anno e, per questo, ascolterebbe molto volentieri offerte importanti per cederlo già questa estate.

I Blancos lo avrebbero individuato come il perfetto successore di Isco, che quasi certamente lascerà il club spagnolo. L’ex Betis sarebbe un’esplicita richiesta del suo ex allenatore Carlo Ancelotti, che proprio al Napoli ha lavorato con lui con buoni risultati. Fabian Ruiz tornerebbe volentieri a giocare in Spagna e la chiamata da parte del Real sarebbe difficilmente declinabile.

Per ora non sono stati mossi passi concreti, ma già nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti sviluppi. Le richieste del Napoli non potranno essere eccessive in virtù della situazione contrattuale, ma il Real Madrid sarebbe pronto ad investire per il numero 8 azzurro.