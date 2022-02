Sul campo da calcio come come un soldato: gli allenamenti bomba di Ibrahimovich

Zlatan Ibrahimovic sconvolge il web, il video dei suoi allenamenti è subito diventato virale sui social… il calciatore, come un soldato, prima di entrare in campo si mostra fisicamente davvero pronto a tutto.

L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, durante gli anni di carriera nel mondo del calcio è stato annoverato come uno dei calciatori più forti al mondo, tanto da essere conteso da numerose squadre molte delle quali hanno anche accolto l’atleta nella loro squadra.

Da qualche anno, inoltre, con immensa gioia dei tifosi rossoneri, Ibrahimovic hanno subito accolto in modo positivo il ritorno in Italia del calciatore che, nel frattempo, continua a riscuotere anche un grandissimo successo in campo social. Non a caso, a diventare virale troviamo il video degli allenamenti ai quali il calciatore si sottopone ogni giorno.

Ibrahimovic dagli esordi a oggi!

Sono trascorsi circa vent’anni dal giorno in cui Zlatan Ibrahimovic, poco più che un ragazzo, ha fatto il suo esordio nel mondo del calcio mettendo a segno numerosi successi e conquistando il mondo… per poi raccontarsi anche sul palco di Sanremo nel 2021, come perfetto compagno di avventura al fianco di Amadeus e Fiorello.

Una carriera a tutto spiano che ha permesso a Ibrahimovic che, nel frattempo, oltre che in qualità di calciatore ha riscosso un grandissimo successo sui social dove su Instagram, ad esempio, ha un seguito di circa 51milioni di follower che ogni giorno seguono la sua pagina, gli stessi fan che in queste ore sono rimasti sbalorditi dal video condiviso nelle ultime ore.

Il calciatore come un soldato

Nel mirino dell’attenzione del web, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, troviamo il video della serratissima sessione di allenamenti ai quali si sottopone Zlatan Ibrahimovic… allenamenti durissimi che alcuni dei tifosi del calciatore hanno definito molto simili agli addestramenti militari.

Ibrahimovic nel video in questione, dunque, si mostra nel pieno della sua forma fisica con un corpo perfettamente scolpito dai muscoli, lasciando a bocca aperta i propri fan e non solo. Il video, inoltre, ha permesso davvero di scoprire cosa succede una volta fuori dal campo di calcio per Ibrahimovic che, a quanto pare, diventa sempre di più inarrestabile.