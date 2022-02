L’Inter ha deciso: il nuovo difensore centrale arriva dalla Premier League!

L’Inter di Simone Inzaghi pensa già al futuro: dopo aver acquistato Gosens, i nerazzurri si sono fiondati sul forte difensore della Premier League.

Il calciomercato non finisce mai e Beppe Marotta, l’amministratore delegato delegato dell’Inter, è pronto a regalare ai tifosi l’ennesimo colpo. In accordo con mister Inzaghi, la dirigenza nerazzurra starebbe puntando tutto su un difensore insospettabile.

La nuova Inter di Simone Inzaghi sta prendendo sempre più forma. Nonostante la rivoluzione di quest’estate con tre addii eccellenti come quelli di Conte, Lukaku e Hakimi, l’ex allenatore della Lazio si è immediatamente preso la scena. Inzaghi ha trasmesso ai suoi giocatori un calcio di proposta sin dalle prime partite, che ha portato l’Inter in testa alla classifica di Serie A e agli ottavi di Champions League.

L’amministratore delegato Beppe Marotta in questo calciomercato di gennaio gli ha regalato un rinforzo come Robin Gosens. L’ex esterno dell’Atalanta arriva in nerazzurro per sostituire Perisic a fine stagione e per replicare le grandi annate con la maglia della Dea. Un altro giocatore che potrebbe però lasciare l’Inter a fine stagione è Stefan De Vrij, corteggiato da molte big europee.

Il probabile addio del difensore olandese non vuole però lasciare impreparata la dirigenza nerazzurra, che si è subito messa al lavoro per bloccare il sostituto. Il giocatore arriva dalla Premier League ed è stato più volte vicino alla Serie A: ecco di chi si tratta.

L’approdo in Serie A per tornare protagonista

Sostituire un giocatore come De Vrij non è semplice, per la sicurezza che dà a tutto il reparto difensivo dell’Inter. Tra gli obiettivi di Beppe Marotta c’era anche Gleison Bremer, che però ha rinnovato il suo contratto con il Torino e con tutta probabilità lascerà l’Italia. Il difensore scelto dall’amministratore delegato dell’Inter è un giocatore con un grandissimo potenziale che però deve rilanciarsi viste le ultime stagioni non proprio positive.

Si tratta di Eric Bailly, difensore ivoriano attualmente in forza al Manchester United. Il giocatore ha 27 anni e prima di approdare ai Red Devils era considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio mondiale. Arrivato dal Villarreal per 38 milioni di euro, Bailly non è riuscito a confermare le attese anche a causa del difficile periodo che sta passando la squadra inglese da qualche anno a questa parte. Giocatore fisico ma che fa della velocità la sua arma migliore, ha un prezzo e uno stipendio abbordabile per il mercato italiano.

Cercato già da vari club di Serie A compreso il Milan, Eric Bailly potrebbe rilanciarsi a grandi livelli in una squadra come l’Inter e con un allenatore come Inzaghi.