Asse Atalanta-Torino: pronto uno scambio eccellente tra i due club!

L’Atalanta di Gasperini e il Torino di Juric stanno lavorando a uno scambio che ha dell’incredibile: ecco i dettagli della trattativa.

Il calciomercato estivo è già pronto ad infiammarsi in questi primi giorni di febbraio. Infatti la dirigenza del Torino avrebbe proposto uno scambio eccellente che la Dea starebbe seriamente prendendo in considerazione. Potrebbero chiudersi così due telenovele che hanno tenuto sulle spine i tifosi negli ultimi mesi.

Nonostante il calciomercato invernale si sia concluso appena qualche giorno fa, l’Atalanta e il Torino si sarebbero già messe al lavoro per trovare l’accordo su uno scambio che farebbe felici entrambe le squadre. Gian Piero Gasperini è il vero maestro calcistico di Ivan Juric, che è stato il suo secondo al Genoa e conosce alla perfezione il suo modo di lavorare.

Per questo motivo l’allenatore granata ha indicato alla dirigenza un giocatore in grado di adattarsi in breve tempo alle disposizioni tattiche del Torino. D’altra parte Gasperini, dopo aver perso Robin Gosens passato all’Inter, rischia di dover rinunciare ad altri giocatori richiesti da mezza Europa. Uno di questi è Duvan Zapata, che prima dell’infortunio aveva dimostrato sia in Serie A che in Champions League di essere un attaccante in grado di fare la differenza.

Per questo motivo Gasperini vuole dei rinforzi e avrebbe puntato proprio al giocatore del Torino come primo obiettivo: ecco i dettagli.

LEGGI ANCHE –> Real Madrid, parte il casting per l’erede di Marcelo: ecco i nomi

Uno scambio che fa felice sia Atalanta che Torino

La filosofia delle due squadre è molto simile anche se per ora gli obiettivi rimangono diversi: l’Atalanta ha un percorso avviato ormai da anni e vuole cercare di confermarsi ad alti livelli anche per le prossime stagioni, mentre il Torino, nonostante i risultati nettamente migliori degli scorsi anni, ha appena iniziato il suo percorso di crescita con Juric. La Dea vuole un attaccante in grado di garantire un certo numero di gol in una stagione, mentre Juric punta a un trequartista di qualità da far giocare sottopunta.

I giocatori che Atalanta e Torino hanno messo in ballo per lo scambio sono Aleksey Miranchuk e Andrea Belotti. Il trequartista russo non è riuscito a integrarsi nella Dea a causa del poco spazio riuscito a ritagliarsi. Miranchuk vuole trovare continuità e il modulo di Juric gli consentirebbe di esaltare le sue caratteristiche. Andrea Belotti è invece in scadenza di contratto e lascerebbe il Toro a parametro zero al termine della stagione. Le pretendenti anche dall’estero sono tante, ma l’obiettivo di Belotti sarebbe quello di andare in un club importante di Serie A. L’Atalanta gli garantirebbe un buon minutaggio e la possibilità di giocare nelle coppe europee.

LEGGI ANCHE –> È sfida tra Atalanta e Napoli che si contendono un gioiello olandese: gli scenari

L’affare è possibile e già a giugno Gasperini e Juric potrebbero ritrovarsi con due giocatori di spessore in più per le prossime stagioni.