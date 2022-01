Andrea Iannone “non parlerei di relazione” | La frecciatina a Giulia De Lellis

Andrea Iannone torna a parlare di un suo passato amore, una relazione profonda avuta con Giulia Se Lellis… che però non chiamerebbe esattamente relazione. Ecco perché.

Nel corso degli ultimi anni il mondo del gossip si è spesso interessata dalla vita sentimentale di Andrea Iannone, soprattutto dopo l’avvio della relazione con Belen Rodriguez. Un amore durato poco più di due anni ma che ancora oggi, non a caso, fa discutere la cronaca rosa, così come successo per la relazione avuta con Giulia De Lellis.

Le due influencer e artiste hanno fatto sì che Andrea Iannone finisse sotto la luce attenta dei riflettori dei media e non solo.

Il motociclista, pochi anni dopo, ha rilasciato delle dichiarazioni su entrambe che hanno lasciato i fan a bocca aperta, soprattutto a seguito della precisazione fatta su Giulia De Lellis.

Andrea Iannone e Giulia De Lellis… amore ma non troppo?

Sono stati anni intensi per Andrea Iannone, spesso protagonista dell’attenzione dei media a seguito delle relazioni con Belen Rodriguez e Giulia De Lelli. Anni in cui la vita del motociclista è stata esposta spesso ai riflettori del gossip: “Sono solo due le donne famose, la maggior parte non erano conosciute- ha rivelato Iannone a Verissimo-. Del gossip ho capito che capisce quello che vuole capire, come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo a quello che vuole credere”.

Durante l’intervista ai microfoni di Silvia Toffanin, comunque sia, in merito al gossip e alla sua vita privata, Andrea Iannone irrompe con la seguente e turbolenta dichiarazione: “Parlerei di relazione solo con Belen, con Giulia sono stati 5, 6 mesi”.

La verità su Giulia De Lellis

L’influencer, comunque sia, una volta chiusa la relazione con Andrea Iannone è tornata di nuovo tra le braccia di Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne. Un qualcosa che ha lasciato subito immaginare a una rottura disastrosa con il motociclista di Moto GP.

A chiarire tutto in tal senso, non a caso, è stato lo stesso Andrea Iannone che a Verissimo ha rivelato quali sono i suoi rapporti oggi con Giulia De Lellis: “Giulia mi ha vissuto quando è successa la catastrofe, avevo la testa altrove, poi l’amore è svanito. Con lei ho buonissimi rapporti, ci sentiamo spesso e le voglio bene. Mi ha dimostrato di esserci in qualsiasi momento ne avessi bisogno”.