Lorenzo Amoruso senza freni con Manila Nazzaro: “Sei andata contro di me”

Lorenzo Amoruso ha stupito fan di Manila Nazzaro con una bellissima dedica d’amore che questa volta l’ex calciatore ha voluto fare di persona alla compagna, davanti la casa del Grande Fratello Vip.

In questi anni Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno sempre cercato di mantenere il massimo riserbo circa la loro relazione d’amore, Natale lontano dai riflettori dei media e raccontata davanti le telecamere di Temptation Island pochi anni fa.

Dopo la partecipazione al reality show che mette a dura prova i sentimenti la coppia ha trovato le proprie dimensioni di vita sui social e soprattutto nel privato. Il vivere lontani sta mettendo di nuovo Lorenzo Amoruso e la compagna di fronte proprio sentimenti, certi dell’amore che il provano l’uno per l’altra voi nonostante tutto e tutti.

“Ti sei schierata anche contro di me”

Lorenzo Amoruso, su richiesta anche di Alfonso Signorini, ha deciso di fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per parlare a cuore aperto la propria compagna Manila Nazzaro e portarle di persona il suo bellissimo messaggio d’amore.

La coppia, travolta dalla commozione, a commosso il pubblico del reality show grazie al momento di grandi confidenze scambiate l’uno con l’altra e le parole che Lorenzo Amoruso ha detto alla propria compagna e concorrente del GF: “Amore mio, basta piangere ascolta sono più di quattro mesi che sei in questa casa, ti sei adoperata e ti sei praticamente data tantissimo, sembrava quasi che questa casa fosse la tua… ti sei davvero prodigata verso chiunque, con un abbraccio, con un bacio, con una parola, con una carezza nei tanti momenti che tutti avete avuto di debolezza”. Inoltre: “A volte ti sei schierata anche con persone situazioni che erano indifendibili eh anche una volta si è andato addirittura contro di me”.

LEGGI ANCHE -> Quagliarella, ma quale addio al calcio! Nel suo futuro un ritorno inaspettato

Lorenzo Amoruso senza freni

Lo scopo della partecipazione al programma del Grande Fratello Vip per Lorenzo Amoruso e stato quello di infondere coraggio a Manila Nazzaro, che in queste ultime settimane ha dovuto fare i conti con non poche difficoltà e anche scontri con persone anche credeva davvero vicine a lei.

Non a caso l’ex calciatore ha continuato così il suo messaggio: “Sei una persona che è buona, e a differenza di tanti, purtroppo che ho conosciuto nella mia vita, che non si ferma mai alla superficie e cerca sempre di andare in profondità e vedere il buono da tutte le parti. Nessuno al mondo può essere come te, o come tante altre persone buone che esistono sulla faccia della terra, ci sono persone che non sono come noi e questo però non deve essere un motivo per far dubitare te”.

LEGGI ANCHE -> Flavio Briatore sempre più vicino ad una sua ex: torna di nuovo l’amore?

Infine, guardando con dolcezza e grande passione la propria compagna Amoruso a concluso così la sua dichiarazione: “Tu non sei responsabile di ciò che dicono gli altri e non ti devi sentire assolutamente responsabile, sei una persona eccezionale amore mio. Ora però cammina con le tue gambe, quelle gran belle gambe che mi mancano da morire”.