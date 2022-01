Juventus, il futuro è ormai segnato: ad un passo dalla sua prossima squadra

By

La Juventus dice addio ad una delle sue pedine più importanti: il giocatore avrebbe già scelto il suo prossimo club.

L’esultanza polemica contro l’Udinese ha segnato la rottura definitiva tra la Juventus e Dybala. L’attaccante argentino, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri, vorrebbe giocare solamente in un’altra squadra: ecco di quale si tratta.

Il rapporto tra Paulo Dybala e la Juventus sembra arrivato al capolinea. La Joya, arrivato nell’estate del 2015 per 40 milioni dal Palermo, non ha gradito per niente il comportamento della dirigenza bianconera nei suoi confronti. Le dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato Arrivabene hanno infastidito Dybala, che ha risposto sul campo con un’esultanza polemica durante Juventus–Udinese.

Secondo la Joya, i 111 gol e i 46 assist messi a referto dal suo arrivo e la centralità nel progetto attuale avrebbero meritato un rinnovo cospicuo rispetto all’ingaggio attuale. Dall’altra parte la Juventus non ha più nessuna intenzione di buttare soldi, e i continui infortuni dell’argentino non avrebbero convinto la società a puntare su di lui per il futuro.

Per questo motivo, all’età di 29 anni, Dybala avrebbe deciso di intraprendere una nuova avventura per sfruttare gli ultimi anni al top della carriera. Marotta ha detto di voler provare a portarlo all’Inter, ma l’argentino avrebbe scelto per il suo futuro un altro club: ecco i dettagli.

L’unico obiettivo di Dybala: vincere la Champions League

Dopo aver sfiorato l’impresa nel 2017 nella finale persa contro il Real Madrid, Paulo Dybala vorrebbe coronare il sogno di vincere la Champions League. Sembrerebbe per questo molto concreta la possibilità di vederlo la prossima stagione in una squadra che ha come obiettivo di tornare al vertice del calcio europeo nel più breve tempo possibile. La destinazione sarebbe molto gradita alla Joya che andrebbe a raccogliere sulle spalle un’eredità molto pesante.

Dybala avrebbe la certezza di essere messo al centro del progetto e di consacrarsi a tutti gli effetti come un top player a livello europeo. Il Barcellona di Xavi è in fase di ricostruzione ma con l’innesto di qualche pedina importante potrebbe tornare a competere in breve tempo ad altissimi livelli.

Dopo aver cercato di acquistare Morata, blindato però dalla Juventus, i blaugrana potrebbero tornare presto all’assalto per un altro attaccante bianconero. Con la cessione ormai certa di Dembelé, il Barcellona avrebbe un gruzzoletto di soldi da investire per lo stipendio di Dybala. Il giocatore, essendo in scadenza di contratto, arriverebbe a parametro zero e raccoglierebbe l’eredità lasciata nella scorsa stagione da un altro argentino, Leo Messi.

Con Dybala in rosa, il Barcellona ritornerebbe prepotentemente ad essere una delle squadre più accreditate alla vittoria della Champions League nella prossima stagione.