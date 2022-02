Napoli si cerca ancora il dopo Insigne: spunta una pista clamorosa!

Il Napoli si muove sul mercato, pronto a fare follie per l’esterno d’attacco da regalare a Spalletti per la prossima stagione.

Con gli addii di giocatori illustri, la società si sta muovendo in anticipo per la prossima stagione e ha già dei nomi su cui puntare.

Come sappiamo a giungo Lorenzo Insigne saluterà Napoli dato che, durante la sessione invernale del calciomercato, ha accettato l’offerta di trasferimento in MLS con il club canadese Toronto FC. (contratto di 4 anni a 11.5 milioni più 4.5 di bonus a stagione).

La società campana si sta già muovendo sul mercato per cercare il sostituto di Insigne da regalare questa estate a Luciano Spalletti. La dirigenza sarebbe pronta anche a fare follie per assicurarsi un top player che garantisca una portata offensiva adeguata agli obiettivi posti dal tecnico.

Tra i nomi più recenti è spuntato quello di Andrea Belotti, attaccante granata, in scadenza a giugno, che non sembrerebbe voler rinnovare con il Torino. Il Gallo è quasi certo che andrà via a parametro zero ma sembrerebbe gradire di più il Milan come meta.

Leggi anche —> Napoli, il futuro di un giocatore divide i tifosi: partenza confermata?

Trovato il dopo Insigne

La dirigenza azzurra sembrerebbe comunque intenzionata a presentare un’offerta al giocatore. Il Napoli però starebbe cercando un altro giocatore dal campionato italiano. Si cerca un esterno offensivo che possa fornire assist a Osimhen ma che abbia anche il vizio del gol.

L’attenzione negli ultimi giorni è caduta su calciatore italiano che milita nel Sassuolo, Domenico Berardi. L’esterno mancino, campione d’Europa con l’Italia di Mancini nella scorsa estate, sembrerebbe il sostituto ideale per Spalletti. Quest’anno in 22 partite ha fornito 11 assist e realizzato 10 gol.

I neroverdi valutano il giocatore intorno ai 35 milioni di euro, De Laurentis sarebbe pronto ad arrivare a spendere fino a 40 milioni per portare il giocatore al Napoli.

Leggi anche —> Serie A, dubbi fra i pali: scelta Napoli, incognite in provincia

Oltre a Insigne il Napoli rischia di perdere un altro attaccante, Dries Mertens. Il belga è in scadenza a giugno, ma il club ha una clausola per il rinnovo per un’altra stagione. Spalletti quest’anno lo ha utilizzato in 18 occasioni e le prestazione di “Ciro” sono state condite con 7 gol e 1 assist. Sarà il giocatore a decidere cosa fare nel suo futuro.