Sarri fa arrabbiare Lotito: pronto il rinnovo, ma ad una condizione

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri si prepara ad un finale di stagione col botto: è già pronto il prolungamento del contratto per lui ma non intende accettare, ecco che cosa è successo.

La stagione della Lazio sta volgendo al termine e i biancocelesti sono ancora in piena lotta europea.

Dopo un periodo molto delicato con l’eliminazione dall’Europa League per mano del Porto, i biancocelesti sembrano aver ritrovato se stessi grazie alle vittorie importantissime contro Spezia e Sampdoria.

L’obbiettivo di inizio anno che la società in accordo con l’allenatore Maurizio Sarri, ovvero il raggiungimento quantomeno della seconda competizione europea per club, sembra essere totalmente alla portata della Lazio che ora sembra addirittura in grado di poter concludere il campionato davanti ai rivali di sempre della Roma.

Un finale di Serie A sembra quindi dare enormi soddisfazioni ai biancocelesti che sono stati in gradi a più riprese di estraniarsi da tutti i problemi e tutte le polemiche che, come spesso accade nell’ambiente caapitolino per entrambe le sponde, hanno circondato il centro sportivo di Formello.

Polemiche tra società e tifosi, tra e sui giocatori, con l’allenatore e molto altro, tutta una serie di temi che hanno portato a scontri e frecciatine non sempre velate che inevitabilmente hanno destabilizzato in alcuni momenti l’ambiente.

Gli ultimi 180 minuti per la Lazio diventano quindi decisivi per tantissimi motivi, sia sportivi che inevitabilmente economici, e portano con sè diversi temi che decideranno il futuro prossimo del club del presidente Lotito.

Porprio uno di questi temi è tornato di moda recentemente per quello che potrebbe essere il futuro del tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri.

Il tecnico biancoceleste è deciso: la sua proposta è chiarissima

Sin dagli albori della stagione uno dei leitmotiv più caldi in ambiente Lazio è il prlungamento contraattuale del tecnico toscano.

L’attuale accordo scadrà nel 2023 ma Lotito sembra essere intenzionato ormai da tempo a prolungare il contratto del suo allenatore sino al 2025 ed è ormai da novembre che la proposta pare essere pronta.

Se in passato a fare un passo indietro era parso proprio Lotito ora la situazione sembra però essere cambiata.

Le ultime news riportano infatti di alcuni dubbi per Maurizio Sarri riguardo la possibilità di far crescere il rpogetto.

Il tecnico toscano ha infatti come primo obbiettivo quello di creare un progetto per i biancocelesti, un qualcosa che possa portare a uno sviluppo costante nel tempo.

Per permettere ciò diventa fondamentale quindi il calciomercato: Sarri vorrebbe certezze sotto questo aspetto prima di accettare il tanto agognato prolungamento.

Una clausola in sostanza quella voluta dal tecnico toscano che ora lascia la palla in mano alla dirigenza che dovrà capire cosa fare nel prossimo futuro.