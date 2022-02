Baraonda Serie A, svelati i nomi del calciatori più pagati del campionato

By

Calciatori e Serie A, campionato e guadagni da capogiro… ma quali sono gli atleti che guadagnano di più a fine campionato? Si tratta di nomi bomba che lasciano i tifosi senza parole.

Lavorare nel mondo del calcio è un sogno che accomuna molti ragazzi, che fin da bambini si impegnano nel creare una possibilità di carriera in questo settore… un sogno che si realizza e anche ingenti guadagni per coloro il cui talento gli permette di arrivare in Serie A.

Non a caso, nel corso delle ultime ore a tenere banco nel mondo del web troviamo i tre nomi dei calciatori che nel corso della stagione calcistica guadagnano cifre stellari grazie al loro impegno sul campo.

Chi sono i calciatori della Serie A che guadagnano di più?

Il calcio mercato caratterizza la stagione calcistica e l’arrivo di nuovi calciatori nelle squadre italiane dopo una lunga trattativa contrattuale lega, appunto, al compenso che il calciatore designato deve stabilire con la società che lo vuole in squadra e che, molto spesso, è anche oggetto di discussione nei vari magazine di settore. Non a caso oggi l’attenzione del web si concentra su una classifica stilata da Calcio e Finanza che ha rivelato quali sono i calciatori più pagati della Serie A.

In cima a questa classifica troviamo il nome di Mattihijs de Ligt, calciatore olandese che ha deciso di mettesi in gioco con la maglia della Juventus con un contratto che prevede per lui un cospicuo compenso. L’atleta, secondo quanto reso noto, la scorsa stagione di campionato ha guadagnato ben 8 milioni di euro con indosso la maglia bianco nera.

Tra i giocatori più pagati anche una stella della Juventus

La classifica stilata da Calcio e Finanza prevede un podio stellare, dato che dopo il primo posto occupato da Mattihijs de Ligt, troviamo il compagno di squadra e attaccante Paulo Dybala che guadagnerebbe 7,3 milioni di euro a stagione.

Sul podio, però, non poteva mancare l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic che ha chiuso il campionato 2020/2021 con un guadagno di 7milioni di euro.