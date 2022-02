Frizioni con Gasperini: il top player lascia l’Atalanta a fine stagione

I continui diverbi con Gasperini hanno convinto il giocatore a decidere di lasciare l’Atalanta a fine stagione: brutto colpo per i tifosi bergamaschi.

L’Atalanta non sta attraversando un momento facile della sua stagione. Josip Ilicic sta combattendo ancora contro il mostro della depressione e Duvan Zapata è alle prese con un infortunio che lo terrà fuori fino al termine della stagione. I problemi per Gasperini non sono però finiti qua: un altro top player è a un passo dalla rottura totale con il tecnico.

L’Atalanta, nonostante una stagione con innumerevoli difficoltà, anche quest’anno è pienamente in corsa per un posto in Champions League. A quindici giornate dalla fine la Dea è solamente a due punti dalla Juventus quarta, ma ha anche una partita da recuperare contro il Torino. Nonostante i due pareggi contro Inter e Lazio e la sconfitta contro il Cagliari, i bergamaschi possono dire la loro anche quest’anno fino alla fine.

Gasperini dovrà affrontare questo finale di stagione senza probabilmente i due suoi migliori giocatori: Ilicic e Zapata. Soprattutto il colombiano stava disputando una stagione da protagonista, trascinando l’Atalanta a suon di gol e giocate decisive. Quest’anno i tifosi della Dea non hanno potuto neanche ammirare il miglior Muriel, che dopo l’infortunio di inizio stagione non ha ancora ritrovato lo smalto della scorsa stagione.

I problemi davanti non sono però finiti qui, perché un altro giocatore offensivo non sta rendendo come nelle ultime annate. Alla base di questo calo di rendimento, ci sarebbe un rapporto ai minimi termini con Gasperini, che potrebbe portare a un caso come quello che capitò al Papu Gomez.

Gasperini, dopo il Papu Gomez la storia si ripete

Un anno dopo l’Atalanta potrebbe rivivere la vicenda che portò all’addio di un simbolo come il Papu Gomez. In quel caso il giocatore argentino e Gasperini ebbero un diverbio molto acceso e per poco non vennero alle mani. Un altro giocatore, da punto fermo della squadra, sta perdendo sempre più posizioni nelle gerarchie del tecnico ex Genoa e Inter.

Si tratta di Ruslan Malinovskyi, centrocampista offensivo ucraino che negli ultimi mesi ha avuto un calo di rendimento quasi inspiegabile. Dopo un grande inizio di stagione in linea con le sue due precedenti annate con la maglia nerazzurra, Malinovskyi non è più riuscito a trovare la brillantezza giusta anche a causa del Coronavirus che lo ha tenuto fuori contro Lazio e Inter. Il giocatore interessa a molti top club sia italiani che europei, avendo dimostrato in queste stagioni di avere una tecnica nel tiro e nel passaggio fuori dal comune.

Se la situazione all’interno dello spogliatoio dell’Atalanta non si dovesse risolvere, quello di Malinovskyi potrebbe rappresentare il secondo addio eccellente nel giro di pochissimo tempo.