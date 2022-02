Serie A, porte girevoli: tra le incognite eccellenti Fiorentina e Lazio

Il mercato dei portieri in Serie A potrebbe essere fra i più movimentati in estate: ecco un’analisi degli estremi difensori in Italia.

Il ruolo del portiere è fra i più delicati in campo e alcune squadre vogliono effettuare cambiamenti fra i pali: il mercato potrebbe riservare sorprese in Serie A.

Spesso dal portiere passano le fortune di una squadra: è risaputo che un errore fra i pali possa essere molto più pesante di uno commesso in mezzo al campo. La Serie A, per tradizione, ha avuto alcuni dei migliori portieri al mondo, che hanno difeso per vari anni le porte di top club e non solo.

Non è raro che il mercato degli estremi difensori in Italia prenda la forma del domino, ovvero quando una squadra cambia porta con sé altri cambiamenti (come successo in estate con Musso all’Atalanta che ha portato Silvestri all’Udinese e Montipò al Verona). Alcune situazioni attuali portano a pensare che in estate potrebbe capitare nuovamente: ecco un’analisi dei portieri delle prime 10 squadre di Serie A.

I portieri della Serie A: analisi delle prime 10 squadre (ordine alfabetico)

Legenda: nome portiere + numero clean sheet/presenze

Atalanta

Musso 6/21

Sportiello 1/2 – è in scadenza

Musso ha rappresentato un investimento importante per l’Atalanta e quasi certamente verrà confermato in estate. Discorso diverso per Sportiello: dopo diversi anni (di cui alcuni passati in prestito) è vicino all’addio da parametro zero.

Bologna

Skorupski 8/23

Il portiere del Bologna è una garanzia per Mihajlovic: salvo sorprese, Skorupski proseguirà la sua avventura fra i pali rossoblù. Inoltre, per ora è nella top 5 dei portieri con il maggior numero di clean sheet.

Cagliari

Cragno 0/21

La statistica legata alle reti inviolate potrebbe trarre in inganno, ma Cragno è uno dei migliori portieri della Serie A (ha anche parato un rigore in stagione a Lautaro Martinez). Il suo futuro, però, sembra lontano da Cagliari: è pronto per una big. Molto dipenderà dal futuro dei sardi: se dovessero retrocedere, il suo addio sarebbe praticamente scontato.

Empoli

Vicario 4/24

Vicario è fra le sorprese della Serie A. Il portiere dell’Empoli ha neutralizzato il 50% dei rigori affrontati in stagione (3/6) e ha raccolto i consensi di tifosi e staff della squadra toscana. Attualmente è in prestito dal Cagliari, ma c’è la possibilità di esercitare il diritto di riscatto (€10 milioni). Ad ora la permanenza è l’ipotesi più forte, ma se il Cagliari dovesse salvarsi e dovesse cedere Cragno, non sarebbe da escludere un ritorno da titolare in Sardegna.

Fiorentina

Terracciano 4/19

Dragowski 2/5

La Fiorentina è una di quelle formazioni con due possibili portieri titolari. A causa di un infortunio, Dragowski ha perso il posto in favore di Terracciano. Tuttavia, Italiano sembra preferire il secondo al polacco, anche se la stagione è ancora lunga e le gerarchie non sono definite. Probabilmente, uno dei due saluterà a fine stagione.

Genoa

Sirigu 5/24

Sirigu è una delle certezze del Genoa (ha anche parato un rigore a Vlahovic), ma il suo futuro potrebbe essere legato a quello dei rossoblù. Attualmente è in scadenza, ma c’è un’opzione per il rinnovo automatico: la retrocessione potrebbe cambiare i piani, mentre la salvezza porterebbe con sé la conferma dell’ex Torino fra i pali.

Hellas Verona

Montipò 2/21

Le statistiche stagionali di Montipò non sono brillanti, ma l’Hellas dovrebbe comunque confermarlo come titolare per la prossima stagione. Il club veneto dovrà esercitare l’obbligo di riscatto al termine della stagione (è in prestito dal Benevento).

Inter

Handanovic 10/23

Samir Handanovic difende i pali dell’Inter dal 2012, ma al termine della stagione potrebbe cambiare qualcosa. I nerazzurri hanno già un accordo con Onana, che diventerà il prossimo portiere titolare, ma l’attuale capitano potrebbe comunque restare a Milano con il ruolo di vice: in tal caso sarebbe necessario un rinnovo di contratto, di cui si sta già parlando.

Juve

Szczesny 10/21

Perin 1/3

Szczesny è una sicurezza per la Juve di Allegri: ha la seconda percentuale più alta di clean sheet in Serie A e ha anche parato due rigori a Veretout e Pellegrini. Lo stesso non si può dire di Perin: l’ex Genoa è in scadenza di contratto e ad ora il rinnovo non è certo.

Lazio

Strakosha 3/9

Reina 2/15

La Lazio è uno dei casi più interessanti. Inizialmente Reina giocava in Serie A e Strakosha in Europa League, ma ora i ruoli si sono invertiti. Lo spagnolo non ha dato sicurezze a Sarri (solo 2 porte inviolate), che ora si sta affidando all’albanese. Tuttavia, entrambi sono in scadenza di contratto: ogni scenario è aperto, potrebbero anche lasciare entrambi la squadra.