Inter, svolta sorprendente per un rinnovo: i tifosi tirano un sospiro di sollievo

L’Inter è una delle squadre più impegnate sul fronte dei rinnovi di contratto: una trattativa sta avanzando in un modo sorprendente.

L’Inter avanza sul fronte dei rinnovi di contratto: una trattativa con un calciatore sta prendendo un risvolto inatteso.

L’Inter è una delle squadre più attive sul fronte dei rinnovi di contratto. Ad inizio stagione, i nerazzurri hanno ufficializzato gli accordi con Barella, Lautaro Martinez e Dimarco, oltre al prolungamento di Bastoni firmato dopo la vittoria dello scudetto.

Tuttavia, ci sono ancora altre situazioni da risolvere nel giro dei prossimi mesi: alcuni dei giocatori più importanti, infatti, sono in scadenza a luglio.

Inter, sorpresa per un rinnovo

L’Inter pensa al futuro e lo ha dimostrato con i rinnovi già ufficializzati e con l’arrivo di Gosens a gennaio, oltre all’accordo già raggiunto con Onana per la prossima stagione.

L’acquisto dell’esterno tedesco è stato inatteso da parte dei tifosi, ma la dirigenza è riuscita a cogliere l’occasione di anticipare un investimento che sarebbe comunque stato fatto in estate.

La corsia mancina dell’Inter, infatti, aveva bisogno di un nuovo giocatore: Dimarco è stato arretrato a difensore centrale e Perisic non potrà giocare tutte le partite da titolare.

In ottica futura manca un ultimo tassello: alcuni rinnovi di contratto. Il più caldo è sicuramente quello di Brozovic, ma entrambe le parti sono tranquille e l’accordo è ormai vicinissimo. Handanovic e Ranocchia viaggiano verso la conferma, mentre il punto di domanda è sicuramente Perisic, anche se una svolta sembra in arrivo.

Inter, quale futuro per Perisic?

Ivan Perisic è tra i giocatori con il miglior rendimento stagionale all’interno della rosa interista. Il croato si è messo a totale disposizione di Inzaghi e sta migliorando anche quanto di buono messo in mostra con Conte durante la seconda parte di stagione. Durante le ultime partite è stato fra i migliori in campo: gol nel derby e assist al bacio per Dzeko contro la Roma in Coppa Italia.

L’arrivo di Gosens porterà ad un’alternanza quasi certa, anche se il tedesco è arrivato anche a causa dell’incertezza riguardante il futuro di Perisic. Il 14 nerazzurro è in scadenza di contratto e la società ha valutato come eccessiva la richiesta iniziale del calciatore (circa €6 milioni annui), ma ha comunque deciso di mantenere aperto uno spiraglio.

Negli ultimi giorni si è parlato di distanza impossibile da colmare, ma, a sorpresa, sembra non sia così. Le parti, infatti, si sarebbero date del tempo per valutare eventuali opportunità: l’Inter ha colto quella di Gosens, ma Perisic non pare che abbia ricevuto offerte migliori di quella nerazzurra.

Trovare un accordo non sarà sicuramente facile e sarà necessario uno sforzo da entrambe le parti, ma Perisic starebbe valutando concretamente l’ipotesi di permanenza a Milano.