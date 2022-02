Bastoni, fuori dal campo di calcio: quello che fa è incredibile

By

Riflettori puntati sul giocatore dell’Inter Alessandro Bastoni, il giovane calciatore fuori dal campo di calcio fa qualcosa di davvero incredibile che ha lasciato senza parole tifosi.

Fin dai suoi esordi in campo sportivo Alessandro Bastoni è sempre mostrato una particolare attenzione nella cura della propria privacy, ma questo non gli ha garantito di tenere segreto un dettaglio che riguarda proprio la sua vita privata fuori dal campo di calcio.

Bastoni, infatti, recentemente è stato sorpreso in un luogo inimmaginabile per i tifosi dell’Inter qui dove ha modo di mettere in atto un’altra sua grande passione che riguarda sempre lo sport ma ben lontano dal calcio… una scoperta giudicata appunto incredibile.

La scoperta shock fatta su Alessandro Bastoni

In queste settimane abbiamo avuto modo di vedere come la vita di Alessandro Bastoni si è cambiata notevolmente, dato che il giovanissimo atleta e la compagna Camilla Bresciani sono da poco diventati genitori di una bambina il cui nome è un vero e proprio tributo alla squadra che è da tempo ha accolto il calciatore. La piccola, infatti, è stata chiamata da mamma e papà Azzurra.

I tifosi dell’Inter hanno imparato a conoscere Alessandro Bastoni principalmente grazie al lavoro fatto con indosso la maglia della squadra nera e blu, la quale gli ha permesso di diventare uno dei calciatori più forti del campionato italiano ma… attenzione perché nel corso delle ultime ore la scoperta, in parte shock, fatta su Alessandro bastoni ha lasciato proprio tifosi dell’Inter senza parole.

LEGGI ANCHE -> Gasperini, parole gravissime: “Speriamo che lo facciano saltare in aria!”

LEGGI ANCHE -> UFFICIALE Abramovich vende il Chelsea: c’è già un acquirente clamoroso

Cosa fa bastoni fuori il campo da calcio?

Non c’è solo il calcio nella vita di Alessandro Bastoni che recentemente, come riportato da Calciotoday, è stato avvistato nei pressi di qualche palazzetto italiano che ha ospitato le partite di basket. Una passione principalmente made in USA chi ha portato il giovane calciatore ed appassionarsi alla NBA, seguendo con molta costanza anche l’operato dei Golden State Warriors.

Il giocatore che più avrebbe attirato la sua attenzione negli anni è stato Stephen Curry, conosciuto anche con l’appellativo di Steph.

Recentemente, come reso noto dal quotidiano sopracitato, Alessandro Bastoni è stato avvistato anche nei pressi del PalaLeonessa di Brescia per assistere alle Germani Pallacanestro ed Allianz Trieste dove manifestato tutto il suo sostegno all’amico e atleta Amedeo della valle