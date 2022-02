Inter Dzeko e quella confessione che spiazza tutti: “Non è mai troppo tardi”

Edin Dzeko ha sorpreso con delle dichiarazioni che non lasceranno indifferenti i tifosi interisti, al momento soddisfatti della sua prima stagione in nerazzurro.

In un’intervista l’attaccante bosniaco, giunto la scorsa estate per sostituire Romelu Lukaku, ha parlato della sua prima stagione con la maglia nerazzurra e delle responsabilità che questi colori portano.

In questa stagione Edin Dzeko si è rivelato l’uomo fondamentale della fase offensiva dell’Inter. Il bosniaco è di fatto l’unica garanzia come centravanti, ma anche il fulcro per la costruzione del gioco in attacco. Grazie alle sue prestazioni l’Inter si sta confermando ai vertici del campionato e sta mostrando di essere una delle serie candidate al titolo, che sarebbe il secondo consecutivo dopo la vittoria dello scorso anno.

Per il momento, Dzeko con la maglia nerazzurra ha totalizzato 34 presenze, condite da 14 gol e 7 assist. Numeri importanti, che fanno comprendere l’importanza della sua figura nell’organico della seconda in classifica di Serie A.

A partire dalla prossima estate, però, la dirigenza nerazzurra vorrebbe rinforzare il proprio attacco, in particolare nella posizione del 9, dove Dzeko non ha riserve né alternative. Su tutti gli attaccanti sondati Scamacca sembrerebbe essere l’indiziato numero uno nell’atterrare a San Siro.

Inter, parla Dzeko

Edin Dzeko ha rilasciato un’intervista per il canale ufficiale dell’Inter per parlare del suo approdo in nerazzurro, toccando diverse tematiche e mostrando le sue intenzioni future.

LEGGI ANCHE –> Milan, offerta monstre per Rafael Leao: i tifosi tremano

In questa stagione, lo spogliatoio interista ha accolto l’attaccante bosniaco come uno di loro: per questa ragione la sua stagione si sta confermando all’altezza delle aspettative grazie anche ai compagni. In passato ha vestito, tra le tante, le maglie di Manchester City e Roma, ma in nessuna realtà calcistica avrebbe percepito un’accoglienza come quella di San Siro.

“Era destino. Non è mai troppo tardi per…”

Nell’intervista Dzeko ha parlato della sua prima stagione all‘Inter, confermando la stima che prova per questa nuova avventura e la fame di titoli che sente di avere.

LEGGI ANCHE –> Juventus, nome a sorpresa per l’estate: Allegri lo vuole a tutti i costi

L’attaccante bosniaco ha dichiarato che la squadra darà tutto, perché ci sono grandi traguardi da conquistare. Per Dzeko il suo approdo all’Inter è stato una questione di destino: “Magari avrei potuto diventare un giocatore nerazzurro due anni fa o sei mesi fa. Ma, come dico sempre, non è mai troppo tardi per vivere emozioni indimenticabili”.