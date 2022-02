UFFICIALE Abramovich vende il Chelsea: c’è già un acquirente clamoroso

Sono incredibili le indiscrezioni che arrivano da Londra. Il patron del Chelsea, Roman Abramovich, è pronto a cedere dopo le sanzioni conseguenti alla crisi Ucraina. E c’è già un acquirente.

Le recenti vicende che coinvolgono Russia e Ucraina stanno sconvolgendo il mondo intero, e anche l’universo calcistico è scosso da quanto sta accadendo.

La finale di UEFA Champions League si sarebbe dovuta disputare allo stadio Krestovsky Stadium di San Pietroburgo, ma l’organo organizzatore ha deciso di spostarla a Parigi, allo stadio Saint Denis. Lo Schalke04 che ha come sponsor di maglia l’azienda energetica russa Gazprom, ha deciso di rimuovere il logo dalle magliette, così come probabilmente farà l’UEFA con la stessa società che è anche sponsor della Champions League.

In mezzo a tutto ciò è emersa la notizia che il patron del Chelsea, Roman Abramovich, potrebbe mettere in vendita il suo club. Il magnate russo è grande amico di Vladimir Putin e teme ripercussioni legate alle sanzioni che i vari Paesi stanno imponendo a Mosca per l’invasione dell’Ucraina.

In effetti i grandi oligarchi russi sono già stati banditi dalla capitale inglese e il patron dei blues non potrà risiedere a Londra in base alle istruzioni ricevute da parte dell’Unità per i casi speciali del ministero dell’interno britannico, organo che gestisce le questioni di sicurezza nazionale.

Sembra essere già arrivata una prima offerta per l’acquisizione del Chelsea, anche se non si conosce ancora il nome del gruppo di investitori che si sarebbe fatto avanti per il club campione del mondo in carica.

LEGGI ANCHE -> Juventus, Conte non dimentica: parole al veleno del tecnico, è rottura definitiva

L’era Abramovich

Il magnate russo è diventato proprietario del Chelsea nel 2003 per una cifra pari a 60 milioni di sterline, vincendo subito, nella stagione 2004-2005, il titolo di campione d’Inghilterra, a 50 anni dall’ultimo titolo.

Da quel momento il Chelsea è diventato un club di livello internazionale. Tanti sono stati i campioni portati a Londra da Abramovich, sia in campo che in panchina. Da Didier Drogba a Romelu Lukaku, passando per Fernando Torres e Andriy Shevchenko, da Claudio Ranieri a Thomas Tuchel, passando per Jose Mourinho e Antonio Conte, sono solo alcuni degli incredibili nomi che hanno vestito la maglia blues o che hanno allenato il club londinese.

Durante l’era Abramovich, il Chelsea si è anche laureato due volte campione d’Europa, una volta nel 2012 battendo in finale il Bayern Monaco proprio all’Allianz Arena di Monaco, e una volta nel 2021, battendo il Manchester City al Do Dragao di Porto. Di recente i blues si sono anche laureati campioni del mondo per la prima volta nella loro storia, battendo in finale il Palmeiras grazie ai gol di Lukaku e Havertz.

LEGGI ANCHE -> Atalanta, clamoroso retroscena: un top dell’Atletico Madrid esce allo scoperto con una rivelazione incredibile!

Una storia magica e super vincente, che potrebbe arrivare alla sua conclusione per cause di forza maggiore. Vedremo se Abramovich troverà l’acquirente giusto o se deciderà di rimanere patron del Chelsea nonostante tutto.