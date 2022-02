Belen Rodriguez e Borriello: lei lo tradì con un volto noto della tv

Belen Rodriguez, la regina del gossip, che agli albori della sua carriera ha fatto sognare i fan per la sua relazione con Marco Borriello… un amore finito a causa di un tradimento messo in atto dall’argentina?

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di leggere numerose notizie incentrate sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez, sempre e comunque protagonista della cronaca rosa italiana e che in passato ha fatto discutere i fan a seguito della sua relazione con Marco Borriello.

La coppia, in passato, è balzata all’attenzione dei media grazie anche alla partecipazione al reality show dell’Isola dei Famosi… edizione in cui si sarebbe consumato anche un fatidico tradimento che la Rodriguez avrebbe messo in atto nei confronti dell’ex di Borriello.

Belen Rodriguez e Marco Borrillo perché si sono lasciati?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli anni la coppia formata da Belen Rodriguez e Marco Borriello è sempre stata protagonista del gossip nazionale, soprattutto dopo il loro addio.

Secondo quanto reso noto dalla stampa, sembrerebbe che i due si siano lasciati definitivamente a seguito di un presunto flirt che la Rodriguez avrebbe avuto con Rossano Rubicondi, anche se l’ex coppia in tal senso non ha mai rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito.

I rapporti con l’ex calciatore

Anni dopo il loro addio, a rompere il silenzio e parlare così dei rapporti tra la showgirl e Marco Borriello è stata la stessa Belen Rodriguez.

Belen, quindi, parlando del rapporto con il calciatore oggi ha dichiarato: “Ci conosciamo da 11 anni. Non ci siamo sempre detti sempre la verità su tutto, è la persona che mi ha fatto soffrire di più in assoluto, penso anche che mi abbia tradita. Anche questa persona ha sofferto a causa mia. Se mi invitasse a cena fuori? Rido, ero a cena con lui in questi giorni. Ha un sex appeal importante, anche a letto siamo sempre andati d’accordo. Il più infedele? Più o meno. Ma per lui ci sarò sempre anche se mi arrabbio poi mi passa. Una parola per descriverlo? Neomelodico”.