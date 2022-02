Sirene inglesi per Calhanoglu, lo vuole un top club

Un top club di Premier League sembra interessato a Calhanoglu, protagonista dell’attuale stagione nerazzurra.

Hakan Calhanoglu sta vivendo all’Inter la migliore stagione da quando è arrivato in Italia nel 2017.

8 assist e 6 gol in questa che è la sua prima stagione nerazzurra, per il centrocampista turco ma nato in Germania, passato dal Milan all’Inter a parametro zero nello scorso mercato estivo.

In 172 partite con i rossoneri ha segnato 32 reti e fornito quasi 40 assist, attraversando però spesso periodi di alti e bassi. All’Inter ha iniziato con una partita incredibile contro il Genoa, salvo poi affrontare anche in nerazzurro un periodo di crisi. Dal derby d’andata però non si è più fermato, continuando a sfornare giocate e a creare tantissime occasioni da gol, dimostrandosi fondamentale per il gioco di Inzaghi.

Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di alcuni top club europei, e uno su tutti sarebbe interessato a prendere il giocatore nel prossimo mercato.

LEGGI ANCHE -> Chelsea, parte l’asta internazionale per una stella dei Blues: tutte le pretendenti

Va in Premier?

Il club interessato al turco sembra essere proprio il prossimo avversario dell’Inter in Champions League, e cioè il Liverpool di Jurgen Klopp.

I reds, dopo aver perso Georginio Wijnaldum a zero la scorsa stagione, hanno affidato le chiavi del centrocampo a Thiago Alcantara e Fabinho (per affiancare il capitano Jordan Henderson), senza dunque agire sul mercato per sostituire l’olandese.

I due hanno vissuto però un paio di stagioni leggermente sottotono, con lo spagnolo che è stato fuori a lungo per infortunio e che non ha portato il contributo che aveva fatto vedere a Monaco e Barcellona.

Klopp sembra però aver individuato in Calhanoglu l’uomo che può fare al caso suo, per rimpiazzare finalmente al meglio il giocatore partito in direzione PSG. Prendendo il turco si assicurerebbe un giocatore molto duttile, in grado anche di dare all’allenatore tedesco la possibilità di variare modulo, grazie alla sua capacità di interpretare al meglio sia il ruolo di mezz’ala che quello di trequartista.

LEGGI ANCHE -> Milan, arriva la bomba: ecco il clamoroso nome per il dopo Ibra

Il prezzo del giocatore si aggira attorno ai 35 milioni. Il Liverpool non ha problemi economici e l’Inter, nonostante abbia trovato nel turco una grande fonte di gioco, potrebbe approfittare per monetizzare sacrificando proprio il ventottenne, prendendosi però l’incombenza di doverlo sostituire. A tal proposito, uno dei nomi papabili potrebbe essere quello dell’uruguagio del Cagliari Nahitan Nandez, che è già stato più volte vicino al vestire la maglia nerazzurra.

I prossimi due scontri di Champions vedranno proprio il turco protagonista, data la squalifica di Nicolò Barella, e il Liverpool osserverà con attenzione le prestazioni del giocatore.