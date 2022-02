Juve l’addio annunciato di Morata sconvolge i piani del club

Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid in prestito alla Juventus, è in attesa di capire dove sarà il suo futuro: all’orizzonte ci sono vari top club su di lui.

Morata sarebbe pronto, a fine stagione, a trasferirsi al Barcellona e dalla Spagna sta attendendo il via libera dall’Atletico. Intanto ci sono altri club interessate allo spagnolo.

Il giocatore, come già successo a gennaio, vuole il Barcellona e i bianconeri, dopo l’acquisto Vlahovic, non frenerebbero lo spagnolo dalla sua volontà. I catalani sono alla finestra e attendono che l’Atletico dia il via libera per la sua partenza in prestito.

Allegri vorrebbe tenerlo a Torino, nelle ultime uscite il numero 9 ha convinto il tecnico, ma con l’arrivo del numero 9 viola, la possibilità di trasferirsi in una squadra di cui sarebbe il primo riferimento potrebbe rappresentare molto più di una tentazione per lo spagnolo. Xavi nei mesi scorsi aveva provato a convincere al telefono il giocatore bianconero ad approdare a Barcellona ma la trattativa è stata rimandata a giugno.

Morata alla Juve percepisce intorno a 6,55 milioni di euro lordi, il costo del prestito per la squadra di Agnelli è di 10 milioni di euro. Il suo passaggio al Barcellona farebbe guadagnare dei soldi che la dirigenza juventina potrebbe decidere di utilizzare per il rinnovo di Dybala o per regalare ad Allegri un rinforzo.

Possibili destinazioni

Allegri prima di decidere se rinnovare il prestito vuole vedere come giocherà in coppia con Vlahovic e poi prenderà le sue decisioni, per ora per l’allenatore Alvaro potrebbe rimanere a Torino anche per la prossima stagione.

Alla finestra, in attesa di vedere come si evolverà la situazione non c’è solo il club catalano. Secondo gli ultimi rumors anche il Paris Saint Germain starebbe pensando di portare Morata sotto la Tour Eiffel a giugno.

Destinazione che pare possa essere più di gradimento del Cholo Simeone che, a quanto pare, non vorrebbe cedere l’attaccante ai concorrenti del Barca. In caso quindi di cessione del classe ’92, la Juventus userebbe quei soldi per portare a Torino Nicolò Rovella, in prestito al Genoa.