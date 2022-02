Le giganti d’Europa piombano su un big dell’Ajax: Napoli alla finestra

I top club d’Europa hanno messo nel mirino uno dei giocatori più importanti dell’Ajax: in estate sarà asta.

I top club d’Europa sono già alla ricerca di possibili rinforzi in vista dell’estate: un giocatore dell’Ajax sarà al centro di alcune trattative.

Il calciomercato invernale si è chiuso da pochi giorni, ma i top club europei sono sempre vigili e in cerca di occasioni per continuare a migliorarsi. Il mercato moderno ha preso una svolta definita a seguito della pandemia, in quanto anche i giganti d’Europa sono maggiormente attivi sul fronte dei parametri zero: l’obiettivo è rinforzarsi con il minimo sforzo. I calciatori stessi tendono a lasciare i loro club attuali alla scadenza del contratto, avendo così totale controllo sul loro futuro (ottenendo anche contratti migliori).

Sarà molto probabilmente così per uno dei pilastri dell’Ajax: fra pochi mesi è prevista un’asta internazionale per lui.

Ajax, un big valuta l’addio

Il mondo dell’Ajax è attualmente scosso dopo lo scandalo che ha coinvolto uno degli uomini più importanti della dirigenza, nonché ex giocatore degli olandesi, Marc Overmars. Il direttore ha rassegnato immediatamente le dimissioni dopo aver inviato alcuni messaggi e erotici e delle foto esplicite a delle colleghe.

Tuttavia, il club deve anche far fronte alla situazione sportiva. Uno dei giocatori più importanti, infatti, sembra aver deciso di lasciare l’Ajax al termine della stagione a parametro zero. Dopo Onana (che ha già un accordo con l’Inter), i campioni in carica dell’Eredivisie si apprestano a dire addio ad un top player senza ricevere un conguaglio economico.

Mazraoui, è asta

Il calciatore in questione è Noussair Mazraoui, terzino destro marocchino che può anche giocare da mezzala. Negli ultimi anni la sua crescita è stata seguita da attenzione da diversi top club d’Europa. Le parole del suo agente Mino Raiola sono state abbastanza chiare: “Rinnovo non impossibile, ma difficile a causa di alcune divergenze”.

Al momento, dunque, l’ipotesi più plausibile porta all’addio al termine della stagione. La squadra maggiormente interessata, ad ora, sembra essere il Barcellona: il club catalano potrebbe aver bisogno di un terzino destro e potrebbe aprirsi un triangolo di mercato con il Bayern Monaco. Sul tavolo ci sono i nomi di Mazraoui e di un altro ex Ajax, ovvero Dest. Plausibilmente, è probabile che dove ci sarà Dest non ci sarà Mazraoui: se il primo dovesse restare in Spagna, allora l’altro potrebbe andare in Germania, altrimenti il terzino americano potrebbe trasferirsi in Baviera aprendo le porte ad un trasferimento del marocchino in Catalonia. Sono incastri ormai normali in questo mercato, ma non è da scartare anche l’ipotesi Real Madrid, che è alla ricerca di un vice-Carvajal.

Il Italia il calciatore è stato accostato al Napoli, mentre in Premier League potrebbe interessare a diverse squadre. Ad ora non ci sono discorsi aperti con altri club, ma il destino di Mazraoui è sempre più lontano da Amsterdam.